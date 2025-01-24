Çığır Açan Yapay Zeka: Akciğer Hastalıklarının %97'sini Tespit Ediyor

Yeni bir yapay zeka modeli, ultrason görüntülerinden çeşitli akciğer hastalıklarını yüzde 96,57 oranında doğrulukla tespit edebiliyor. Hatta anormalliklerin pnömoni, COVID-19 ya da diğer durumlardan kaynaklı olup olmadığını da ayırt etme yeteneğine sahip.

Charles Darwin Üniversitesi (CDU), United International Üniversitesi ve Australian Catholic Üniversitesi (ACU) araştırmacıları tarafından geliştirilen model, aynı ultrason görüntüleri üzerinde test edilen önceki yapay zeka araçlarından daha iyi performans göstererek farklı akciğer hastalıklarını tanımlayabiliyor.

AI Modeli, Hastalık Tespitinde Yüksek Başarı Oranına Sahip

Çalışmanın ortak yazarı Niusha Shafiabady, “Model ayrıca radyologlara neden belirli kararlar verdiğini göstermek için yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Böylece sonuçlara güvenmelerini ve anlamalarını kolaylaştırıyor” dedi.

"Bu model doktorların akciğer hastalıklarını hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmesine yardımcı oluyor, karar vermelerini kolaylaştırıyor, onlara zaman kazandırıyor ve değerli bir eğitim aracı olarak hizmet ediyor."

Ekip, iki tür yapay zeka modelini birleştirdi. Konvolüsyonel sinir ağı (CNN) olarak bilinen modellerden biri, insan gözünün taramaları incelerken gözden kaçırabileceği küçük piksel tabanlı değişikliklere odaklanarak görüntüdeki kalıpları arıyor.

Daha sonra bir uzun kısa süreli bellek (LSTM) modeli bu bilgileri kullanıyor ve geniş bir bağlamda ele alıyor. Alakasız veriler unutulurken CNN verilerini analiz ediyor. TD-CNNLSTM-LungNet olarak bilinen yeni hibrit model, anormallikleri inanılmaz derecede iyi tespit edebiliyor.

Ardından sorunun ne olduğunu açıklığa kavuşturabiliyor. Üstelik taramaların pnömoni, COVID-19 ve diğer akciğer hastalıklarının bulgularını gösterip göstermediğini de belirleyebiliyor. Bu model, şu an yüzde 90-92 civarında puan alan mevcut yapay zeka teşhis araçlarını geride bırakmış görünüyor.