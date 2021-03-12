Vodafone Askerlik Yapanlar için Faturasız Tarifeler Çıkardı

Vodafone askerlik yapanlar için tarifeler hazırladı. Uygun fiyatlı askerlik yapanlar için tarifeler çıktı. Vodafone’un askerlik görevini yapanlar için geliştirdiği yeni faturasız Askerfone tarifeleri kullanıma sunuldu.

Vodafone'dan Askerlik Yapanlar için Tarifeler

Askerfone tarifeleri sayesinde, askerlik görevini yapanlar, bu süreçte sevdikleriyle dilediği gibi iletişim kurabilecek. Askerfone tarifelerinde seçilen 5 yurtiçi mobil ve 2 sabit hat olmak üzere en fazla 7 numarayla iletişime geçilebilecek.

Askerfone tarifelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ön şartları gereğince, seçilen 5 yurtiçi mobil ve 2 sabit hat olmak üzere en fazla 7 numarayla iletişime geçilebilecek. Hatlar, hafta içi 08:00-18:00 saatleri arasında 7 numara da dahil olmak üzere konuşmaya kapalı olacak. Yeni tarifelerde internet servisleri aktive edilemeyecek.

Kullanıcılar, askeri birliklerdeki noktalarda numara taşıyarak veya yeni hat alarak, Vodafone mağazalarında ise sadece numara taşıyarak Askerfone tarifelerine geçebiliyor. Yeni hat alarak Askerfone’lu olanlara özel, her yöne 500 dakika, Vodafone’lularla sınırsız konuşma ve 3500 SMS içeren, 28 gün geçerli paket hediye olarak sunuluyor.

Askerfone tarifeleri, sesli görüşme, SMS veya veri kullanım hakkı içermiyor. Askerfone tarifelerinde bulunanlar, avantajlı ses ve SMS hakkı içeren Askerfone Kolay Paketlerinden faydalanabiliyor. Her yöne 500 dakika, Vodafone’lularla sınırsız konuşma, 1000 SMS içeren, telsiz kullanım ücreti dahil, 28 günlük Asker Süper Kolay Paketi 20 TL’den sunuluyor.

Diğer yandan, 1500 SMS içeren 28 günlük SMS paketi ise 5 TL’den satın alınabiliyor. Askerfone Kolay Paketleri, 542 aranarak, Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasından ve Vodafone.com.tr adresinden doğrudan satın alınabiliyor.

Vodafone Türkiye'den Açıklama

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu açıklamasında şunları söyledi: