Volkswagen'den Dünyanın En Güvenli Elektrikli Bisikleti!

Kör nokta uyarı sistemi, trafik görüntüleme, uyarı ışıkları ve kaza sonrası acil durum arama sistemlerini günümüz otomobillerinde çokça görüyoruz. Volkswagen ise bu sistemleri bisikletlere taşımaya karar vermiş. Premium elektrikli bisiklet markası 'n+' ile iş birliğine giden Volkswagen, genellikle günümüz otomobillerinde gördüğümüz güvenlik teknolojileri ile donatılmış lisanslı bisikletini tanıttı.

Volkswagen'in Elektrikli Bisikleti Hangi Özelliklere Sahip?

Volkswagen daha önce birçok farklı otomobil firması ile çalışan n+ Bikes şirketi ile oldukça dikkat çekici bir iş birliğine gitti. Alman otomobil üreticisi bu tür özel elektrikli bisikletlerde görmeye alıştığımız daha büyük batarya ya da daha fazla güç peşinde koşmak yerine bisikletçilerin güvenliklerine odaklanmış. Sunulan elektrikli bisiklette, bisiklet ve yoldaki diğer sürücülerin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Elektrikli bisiklette en çok dikkat çeken özellik Smart View oluyor. Bu sistem bisikletin arkasına yerleştirilen kamera ve sensörler yardımı ile sürücüsüne hayati bilgiler veriyor. Entegre ekran ile bisikletçiler arkalarına dönmeden neler olup bittiğini takip edebiliyor. Sunulan radarlar ise arkadan yaklaşan araçlara karşı uyarıda bulunuyor.

Volkswagen'in Elektrikli Bisikletinin Aydınlatma Elemanları Hangi Yeteneklere Sahip?

Volkswagen ve n+, elektrikli bisikletlerindeki aydınlatma elemanlarını da otomotiv sektöründen ödünç alıyor. Elektrikli bisikletin ön ve arka tarafında Volkswagen logolu aydınlatma elemanları yer alıyor. Bunun yanı sıra gidonun altında ekstra bir ön far ve arka çamurlukta da fazladan bir stop lambası daha bulunuyor.

Bunların yanı sıra bisiklet gövdesine entregre edilmiş LED şerit en çok dikkat çeken aydınlatma elemanı oluyor. Bu eleman bisikletin fark edilmesini kolaylaştırırke sürüş durumuna göre farklı özellikler sunuyor. Fren yapıldığında kırmızıya dönen şerit, dönüş yaparken ise yönü belirterek sarı renkte yanıp sönüyor.

Volkswagen'in Özel Kaskı Neler Sunuyor?

Volkswagen'in sunduğu güvenlik detayları sadece bisikletle sınırlı değil. Bisiklet ile senkronize çalışan kask, üzerindeki aydınlatma elemanları ile diğer trafik ögelerini uyarıyor. Kask aynı zamanda bir kaza durumunda acil durum noktalarını bilgilendirebilen bir kaza algılama sistemine de sahip.

Kaskın yanı sıra bir de akıllı gözlük bisiklet sürücüsünü bilgilendirmek için hazır bekliyor. Bisikletin kamera ve radar sistemi ile birlikte çalışan bu akıllı gözlük sürücünü gözü önüne navigasyon bilgilerini, trafik uyarılarını ve sürüş bilgilerini yansıtıyor. Bu sistemin askeri pilotlar için kask tasarlama konusunda deneyimli mühendisler tarafından geliştirildiğinin de altı çiziliyor.

Editörün Yorumu

Bisiklet kullanmak çok güzel bir şey olsa da maalesef bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda bisiklet sürücülerinin her zaman tetikte olması gerekiyor. Bir anlık bir dalgınlık bile oldukça kötü sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü maalesef ülkemizde çoğu zaman bisikletlilere trafin bir ögesi olarak bakılmıyor.

Volkswagen ise bu konuda önemli bir farkındalık yaratmış durumda. Çeşitli aydınlatma elemanları ile diğer sürücülere uyarı verirken, sahip olduğu kamera ve radar sistemleri ile bisikletlinin işini kolaylaştırıyor. Bu sistemleri muhtemelen yakın zamanda çevremizde göremeyeceğiz ancak yine de iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.