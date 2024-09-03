Çinli Şirketler Otomobil Pazarını Ele Geçirdi: Volkswagen'den Tarihi Karar!

Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde özellikle Çinli üreticilerin Avrupa pazarına girişi rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Öyle ki, sektörün önde gelen oyuncularından Volkswagen'in bu gelişmeler doğrultusunda tarihi bir kararın eşiğinde olduğu belirtiliyor.

Volkswagen, Almanya'da Bazı Fabrikalarını Kapatmayı Düşünüyor: Peki Neden?

Volkswagen, Çinli markaların fiyat/performans açısından rekabetçi modellerle Avrupa pazarına girmesinin ardından Almanya'nın artık rekabetçi bir üretim merkezi olma konumunu kaybettiğini düşünüyor. Bu doğrultuda, üreticinin Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma konusunu değerlendirdiği belirtiliyor.

Almanya üretimde rekabetçiliğini kaybetti‼️



Volkswagen, Almanya'nın artık rekabetçi bir üretim merkezi olmadığını belirterek, ülkedeki fabrikalarını kapatabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Eğer bu gerçekleşirse şirketin 87 yıllık tarihinde Almanya'daki ilk kapanma olacak.… — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) September 3, 2024

Henüz bir açıklama yapılmamış olsa da bu iddiaların gerçeğe dönüşmesi durumunda Volkswagen'in 87 yıllık tarihinde Almanya'daki ilk fabrika kapanması yaşanacak. Son olarak, VW CEO'su Thomas Schäfer yapmış olduğu açıklamada "Durum son derece gergin ve basit maliyet düşürücü önlemlerle çözülemez" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.