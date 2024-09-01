Yeni Volkswagen Passat Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Volkswagen, sevilen Passat modelinin daha üst düzey özelliklere sahip yeni versiyonu Passat Pro'yu ilk kez görücüye çıkardı. Alman otomobil üreticisinin yeni sedanı, geniş iç mekanı, üç ekranlı kokpiti ve ileri düzey otonom sürüş sistemiyle şimdiden dikkat çekti. Detaylar haberde.

Yeni Volkswagen Passat Pro, Üst Düzey Performansı ve Konforu İle Sedan Sınıfında Rakipsiz Olacak

Volkswagen'in oldukça geniş bir kitleye hitap ettiği Çin pazarı için geliştirilen yeni otomobil, Uzak Doğu ülkesinde Pioneer Edition ve Starry Sky Edition olmak üzere iki farklı servisyonla tanıtıldı. 5.006 mm uzunluk, 1.850 mm genişlik, 1.489 mm yüksekliği ve 2.871 mm dingil mesafesiyle ilk bakışta bile geniş alanı ile dikkat çeken Passat Pro, Avrupa'da satışa sunulan Variant'tan 89 mm daha uzun.

İç mekanı son teknolojilerle donatılan otomobil, 10,3 inç gösterge ekranı, 15 inç ana multimedya ekranı ve 11,6 inç yolcu ekranı olmak üzere üç farklı dijital panele ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber, Harman Kardon imzalı 16 hoparlörlük büyük bir ses sistemiyle donatılan araç, 30 farklı renkte ayarlanabilir ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, gelişmiş masaj fonksiyonlarıyla yolculara üst düzey bir konfor sağlıyor.

MQB platformu üzerine inşa edilen sedan, performans tarafında 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litrelik dört silindirli turbo beslemeli bir TSI motoruna sahip. Aracın güçlü motoruna yedi ileri DSG otomatik bir şanzıman eşlik ediyor. Tüm bunların yanında L2++ otonom sürüş desteği de otomobil de mevcut. Henüz sadece Çin'de satışa sunulacağı duyurulan otomobilin fiyatı ise hala merak konusu.

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