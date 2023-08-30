Manuel Araç Severlerin Yeni Gözdesi: Volkswagen Golf GTI 380

Otomatik şanzımanlı araçlardan bir çok kullanıcı vazgeçemezken bazı kullanıcılar manuel araçlardan daha çok keyif aldığını belirtiyor. Volkswagen bugün manuel şanzımanla sipariş edilen her 2024 Golf GTI ile standart olarak sunulacak özel bir donanım paketi olan Golf GTI 380 ile karşımızda yer alıyor.

Daha sonraki modelleri hepsini DSG yani çift kavramalı otomatik şanzıman ile satışa sunacak firma, bu açıdan manuel’in keyfini bilen sürücülere son şansı veriyor. Volkswagen of America Ürün Pazarlama ve Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Petar Danilovic, araç hakkında yaptığı açıklama kapsamında, “GTI 380, kırk yılı aşkın bir süredir manuel şanzımanlı GTI’a olan sevgilerini aksatmadan göstermeye devam eden sürücülere olan minnettarlığımızı ifade ediyor” dedi.

Volkswagen Golf GTI 380 Özellikleri

Altı ileri manuel şanzımanı temel alan Volkswagen Golf GTI 380, parlak siyah renkli 19-inç jantlar ile geliyor. Devamında bizi parlak bir tavan ile yan aynalar karşılıyor . Yaza özel yüksek performanslı lastikler de kullanıcılar için düşünülmüş .

Özel olarak “Grafit Gri Metalik” adı verilen renk seçeneği sunulan Golf GTI 380, istenirse başka renklerde de tercih edilebiliyor. Dış tasarımı oldukça dikkat çekici olan Volkswagen Golf GTI 380 performans olarak da oldukça iddialı.

Performans konusunda 2024 Golf GTI ile sunulan güçten farkı olmayan (2.0-litre turbo destekli EA888 motordan 241 beygir güç) fakat DCC’yi standart olarak sunan paket, aktarıldığı kadarıyla önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Edinilen bilgiye göre fiyatı yurt dışında 32 bin dolardan başlayacak.

Siz hangi tip araçları tercih ediyorsunuz, Golf GTI 380 size hitap eden bir araç mı? Düşüncelerinizi aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.