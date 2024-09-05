Dünyaca Ünlü Otomobil Üreticisi Araçlarına ChatGPT Getiriyor!

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca en önemli ulaşım araçlarından otomobillerde de bu teknolojiye rastlamaya başladık. Son olarak, dünyaca ünlü otomobil markası popüler yapay zeka aracı ChatGPT'yi araçlarına entegre edeceğini açıkladı.

Volkswagen'in Yeni IDA Ses Asistanı ChatGPT Tarafından Desteklenecek

Volkswagen, bu yılın başlarında düzenlenen CES 2024 fuarında da paylaştığı üzere IDA isimli yeni sesli asistanının ChatGPT ve diğer bulut tabanlı modeller tarafından destekleneceğini duyurdu. Böylece sesli asistan sürücülerin sorularını popüler yapay zeka araçlarını kullanarak yanıtlayacak.

6 Eylül itibariyle ilk olarak 2025 Jetta ve Jetta GLI ile 2024 ID.4’ün 82 kWh bataryalı versiyonu ChatGPT destekli IDA sesli asistanını alacak; diğer araçlar ise yıl sonuna kadar bu özelliğe kavuşacak. ChatGPT desteğine sahip olmak için ise sürücülerin VW’nin Plus Speech with AI servisine abone olmaları gerekecek.

Şirket, 2025 modellerinin büyük bir kısmına ChatGPT destekli IDA asistanını sunacağını duyurdu. Bu özelliği ID.4 ve ID Buzz modelleri üç yıl, GTI, Golf R ve Tiguan ise bir yıl boyunca ücretsiz kullanabilecek. Atlas ve Atlas Cross Sport modelleri ise ChatGPT entegrasyonunu 2026'ya kadar almayacak.

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