Volkswagen, Otomobillerine ChatGPT Ekleyecek: Ne Avantajlar Sağlayacak?

Volkswagen, OpenAI'ın ChatGPT yapay zekâsını 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren otomobillerine eklemeyi planladığını duyurarak üretken yapay zekâ kervanına katılıyor.

Sohbet botu, Tiguan, Passat ve Golf'ün yanı sıra otomobil üreticisinin ID elektrikli otomobil ailesi de dâhil olmak üzere VW'nin tüm ürün gamında kullanılabilecek. Bu yeni olanak ilk olarak Avrupa'daki otomobillere gelecek ve planlar henüz kesinleşmemiş olsa da ABD'deki müşteriler için de düşünülüyor.

Volkswagen, otomobil ve sürücü arasında daha doğal bir iletişim sağlamak amacıyla IDA otomobil içi sesli asistanını güçlendirmek için ChatGPT'yi kullanacak.

ChatGPT ile Otomobilde Neler Yapılabilecek?

Otomobil sahipleri yeni süper güçlü sesli asistanı ısıtma ve klima gibi temel işlevleri kontrol etmek veya "genel bilgi sorularını" yanıtlamak için kullanabilecek.

Otomobilinizde ChatGPT'ye neden ihtiyaç duyabileceğinizi merak ediyorsanız, VW gelecekteki işlevlerin değerini kanıtlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Şirket, "konuşmaları zenginleştirmek, soruları açıklığa kavuşturmak, sezgisel bir dille etkileşim kurmak, otomobile özgü bilgileri almak ve çok daha fazlası için ChatGPT'nin işinize yarayacağını" söylüyor.

VW, sizi yeni bir hesap oluşturmaya veya herhangi bir uygulama yüklemeye zorlamayacağına da söz veriyor. Sohbet botu, "Merhaba IDA" gibi uyandırma sözcükleri kullanılarak veya direksiyon simidindeki bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilecek.

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