Volkswagen Passat Sedan ve Jetta Geri Dönüyor!

Volkswagen sedan segmentindeki köklü mirasını yeniden canlandırmak için güçlü bir adım attı. Marka uzun süredir merakla beklenen Passat ve Jetta modellerini yenilenmiş tasarımlarıyla Orta Doğu pazarına yeniden sunuyor. Genişleyen iç hacim, güncellenmiş teknolojiler ve modern detaylarla donatılan yeni modeller Alman otomotiv devinin bölgedeki sedan ağırlığını geri kazanmasını hedefliyor. İşte detaylar...

Volkswagen Passat ve Jetta Yeniden Orta Doğu Yollarında!

Volkswagen Middle East, sedan segmentine yeniden ağırlık vererek markanın geçmişteki başarısını günümüz beklentileriyle buluşturmak istiyor. Geçmişte bölgedeki sürücüler arasında oldukça popüler olan Passat ve Jetta, artık daha geniş daha konforlu ve dijital açıdan çok daha gelişmiş hale geldi.

Yeni Passat, bugüne kadar dünya genelinde 34 milyonun üzerinde satış başarısı elde eden bir model olarak, şimdiye kadarki en büyük gövde yapısıyla geliyor. Arka koltuklarda havalandırma masaj fonksiyonu ve yatırılabilir sırtlık gibi lüks detaylar sunulurken; Matrix LED farlar, 15 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve gelişmiş sürücü destek sistemleri artık standart donanımda yer alıyor.

Bu kapsamlı yeniliklere rağmen başlangıç fiyatı 29 bin 700 dolar seviyesinde tutulmuş durumda. Yeni Jetta ise kompakt sedan sınıfında fark yaratmayı amaçlıyor. Artan dingil mesafesi sayesinde iç hacim daha geniş hale gelirken aracın çevik sürüş karakteri korunmuş. Dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, kablosuz şarj ve adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar Jetta’yı sınıfında daha üst bir konuma taşıyor.

Model 24 bin 900 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Volkswagen Middle East Genel Müdürü Matthias Ziegler iki modelin de markanın kimliğini yeniden hatırlatacağını vurguladı: “Jetta ve Passat, yıllardır Volkswagen’in güven, kalite ve dayanıklılığını temsil ediyor. Yeni nesil versiyonlar, sürücülere daha fazla alan, teknoloji ve zarafet sunmak üzere geliştirildi.”

Her iki modelin de Kasım 2025 itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde satışa sunulacağı açıklandı. Araçların teknik özelliklerini ise sizin için derledik.

2025 Volkswagen Passat Teknik Özellikleri

Gövde tipi: Sedan

İç mekân: Havalandırmalı, masaj özellikli ve yatırılabilir arka koltuklar

Bilgi-eğlence sistemi: 15 inç dokunmatik ekran

Farlar: Matrix LED (standart)

Güvenlik: Gelişmiş sürücü destek sistemleri

Donanım: Premium koltuk döşemeleri, ısıtmalı direksiyon

Fiyat: 29 bin 700 dolar başlangıç

2025 Volkswagen Jetta Teknik Özellikleri