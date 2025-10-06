Yakıtı Resmen Koklayacak: Hibrit Sandero Geliyor!

Renault çatısı altındaki Dacia, Avrupa pazarındaki güçlü konumunu korumak için ürün gamını yeniliyor. Markanın 2026 model yılıyla birlikte tanıtacağı Sandero, Stepway, Jogger ve Logan ailesi hem tasarım hem de teknoloji tarafında büyük bir dönüşümden geçiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

2026 Dacia Ailesi: Hibrit Motor Sonunda Geliyor!

Dacia’nın popüler modelleri yeni dönemde çok daha modern bir görünüme kavuşuyor. Tek parça görünümüyle dikkat çeken ön panjur, yeniden tasarlanan LED farlar ve arkada piksel efektli stop lambaları markanın artık “ucuz ama sıradan değil” çizgisinden uzaklaştığını gösteriyor. Jogger modelinde Volvo tarzı arka far tasarımı göze çarparken Stepway’in bagaj kapağındaki mat siyah marka yazısı minimalist bir kimlik sunuyor.

Yeni renk seçenekleri Amber Sarısı ve Kumtaşı, yenilenen jant kapakları ve köpekbalığı yüzgeci anten gibi detaylar görünümü daha dinamik hale getiriyor. Kabin tarafında ise teknoloji odaklı ciddi bir sıçrama söz konusu. 10 inçlik yeni multimedya ekranı kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Ek olarak kablosuz şarj pedi, elektrikli katlanır aynalar ve çoklu kamera sistemi gibi donanımlar artık erişilebilir hale geldi.

Güvenlik donanımları da Avrupa standartlarına uyumlu hale getirildi. Yeni modellerde sürücü dikkat uyarısı, otomatik acil frenleme, yaya ve bisikletli algılama gibi sistemler standart olarak sunuluyor. Mekanik tarafta ise asıl yenilik, hibrit motor seçeneğinde görülüyor.

Dacia, 1.8 litrelik benzinli üniteyi iki elektrik motoru ve küçük bir batarya paketiyle birleştirerek toplam 155 beygir güç üreten yeni bir hibrit sistem geliştirdi. Bu sistem şehir içi sürüşlerin büyük bölümünde yalnızca elektrik gücüyle ilerleyebiliyor. Daha uygun fiyatlı versiyonlarda ise LPG’li 1.2 litrelik üç silindirli turbo motor görev yapacak. Altı ileri manuel veya çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleriyle gelen bu motor tam dolu benzin ve LPG depolarıyla 1480 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

Ayrıca 65, 100 ve 110 beygirlik benzinli motor seçenekleri de ürün gamında yer almaya devam edecek. Bu güncellemelerle Dacia uygun fiyat politikasını korurken modern donanımlardan ödün vermiyor. 2026 yılıyla birlikte marka Avrupa’daki satış ivmesini sürdürmeyi ve düşük maliyetli ama yüksek teknolojili otomobil felsefesini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...