Volkswagen Polo Artık Avrupa'da Üretilmeyecek: İşte Yeni Üretim Bölgesi!

Volkswagen sevilen hatchback modellerinden Volkswagen Polo ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Alman otomotiv devi, 40 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da üretilen otomobilin üretim bölgesinde değişikliğe gitti. Detaylar haberde.

Yeni Volkswagen Polo Modelleri Güney Afrika'da Üretilecek

Volkswagen markasının en popüler modelleri arasında yer alan Polo'nun yakında Avrupa'da üretilmeyeceği bildiriliyor. 40 yılı aşkın serüveninde yalnızca Volkswagen'in Avrupa'daki fabrikalarında üretilen model, artık kıtadan ayırılıyor. Yapılan açıklamalara göre yeni Volkswagen Polo modelleri bundan böyle Güney Afrika'da bulunan Kraiega fabrikasından çıkış yapacak.

Bu durum da haliyle ülkemize ayak basacak yeni Polo otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Bilindiği üzere ülkemize gelen otomobillere hangi ülkeden geldiğine göre farklı vergiler uygulanıyor. Ancak Volkswagen araçları kendisi alıp, bizzat kendisi tüm pazarlara dağıttığı için ek bir gümrük vergisi söz konusu olmayacak. Markanın benzer şekilde Afrika'da ürettiği Amarok modeli için de aynı durum geçerli.

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