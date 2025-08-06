Yeni Volkswagen T-Roc Sonunda Görüntülendi!

Volkswagen’in ikinci nesil T-Roc’u Ağustos sonunda düzenlenecek resmi tanıtım öncesinde internete sızdırılan canlı fotoğraflarla ilk kez gün ışığına çıktı. Paylaşılan kareler, kompakt SUV’un hem dış hem iç tasarımındaki modern dokunuşları ve teknolojik yenilikleri ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Volkswagen T-Roc Görüntülendi!

Yeni T-Roc’un ön yüzünde Golf’ten ilham alan ince LED farları birleştiren ışık şeridi öne çıkıyor. Alt ızgarada bal peteği deseni ve boomerang formundaki hava girişleri araca dinamik bir karakter katarken siyah tavanla kontrast oluşturan C-sütun tasarımı üst sınıf bir görünüm sunuyor.

Aerodinamik jantlar ve aydınlatmalı Volkswagen logosu aracın güncel VW tasarım dilini güçlendiriyor. Kokpit tarafında ise Volkswagen’in “freestanding” (serbest duran) dijital gösterge paneli hemen yanında yer alan büyük multimedya ekranıyla birleşiyor. Üç kollu fiziksel düğmeli direksiyon simidi ve sadeleşmiş konsol düzeni hem şık hem işlevsel bir kullanıcı deneyimi tasarlama yaklaşımını yansıtıyor.

Malzeme kalitesindeki artış ve dokunmatik kontrollerin ergonomisi segmentteki beklentileri karşılayacak düzeye ulaşmış görünüyor. Yeni nesil T-Roc VW’nin güncellenmiş MQB Evo platformu üzerine inşa ediliyor. Araç ilk etapta 48V hafif hibrit destekli eTSI benzinli ünitelere sahip olacak ve muhtemelen ilerleyen dönemde gelecek şarj edilebilir hibrit versiyona uzanacak.

Bu yapı Golf ile büyük oranda paralel bir seçenek yelpazesi sunacak şekilde tasarlandı. Aracın resmi lansmanı Ağustos sonunda kamuoyu ile ilk kez buluşacağı Münih Otomobil Fuarı da Eylül başında düzenlenecek. Tüm teknik detaylar ve fiyat bilgileri bu etkinliklerde açıklanacak;sızdırılan fotoğraflar ise tanıtım gününe kadar beklentiyi en üst düzeye taşımış durumda.

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