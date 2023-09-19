Volvo'dan Üzücü Haber: Dizel Araca Veda!

Tüm büyük araba firmalarının elektrikli modellere yöneldiği son dönemde Volvo'da elektrikli modellerini tanıtmıştı. Volvo dizel araçlar konusunda oldukça kritik bir karar aldı.

2022 yılına kadar Avrupa'da çoğunlukla dizel arabalar satan İsveçli şirket, bu yılın Ağustos ayında yayınladığı raporda satışlarının %33'ünü tamamen elektrikli ya da hibrit modellerden oluştuğunu söyledi.

Volvo Artık Hiç Dizel Araç Üretmeyecek mi?

Çoğunluk hissesi Çin'e ait olan otomotiv şirketi Volvo, salı günü yaptığı açıklamayla birlikte kalan tüm dizel araba modellerinin üretimini 2024 yılının başından sonlandırma kararı aldı.

2030 yılına kadartamamen elektrikli araba üretici olmayı hedefleyen ve dizel arabalarının üretimini geçtiğimiz yıllarda sistematik olarak azaltan Volvo Cars, birkaç ay sonra son dizel arabasını görücüye çıkaracak.

2024 yılının başından itibaren tamamen elektrikli arabalar tasarlamayı planlayan İsveçli şirket, bu adımı atan ilk köklü otomotiv üreticisi oldu.

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