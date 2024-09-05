Volvo, Merakla Beklenen Elektrikli EX90 Modelinin Ne Zaman Geleceğini Duyurdu!

Volvo, bünyesinde gerçekleştirdiği elektrifikasyon dönüşümü hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Marka, ilk olarak 2022 yılında resmi olarak duyurduğu elektrikli EX90 modelinin ne zaman yollara çıkacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Elektrikli Volvo EX90 Bu Ay Sonunda Geliyor!

Volvo tarafından 2022 yılında sevilen XC90 SUV'un elektrikli versiyonu olarak tanıtılan EX90 modeli hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, uzun bir süredir çeşitli nedenlerle ertelenen araç hakkında sevindiren bir açıklamada bulundu. Buna göre tamamen elektrikli SUV EX90'ın ilk siparişleri bu ay sonuna kadar başlayacak. 2024’ün son çeyreği ve 2025’in ilk çeyreğinde teslimatlar için start verilecek.

Heyecanla beklenen Volvo EX90 modelinin, 517 beygir gücü ve 910 Nm tork değerine sahip bir model olacağı iddia ediliyor. Menzili 600 km olarak açıklanan araç, söylentilere göre iç mekanda klasik XC90’ların ekranlarından çok daha büyük olarak 14,5 inçlik devasa bir bilgi eğlence ekranıyla birlikte gelecek. Çift motorlu otomobil, 30 dakikadan kısa süre içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.

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