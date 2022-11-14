Volvo'nun Elektrikli Otomobilleri Ucuzluyor!

Elektrikli otomobiller pek çok açıdan verim sağlamasının yanı sıra aynı zamanda çevre dostu ancak bu otomobillere ulaşım sanıldığı kadar kolay değil. Gerek ülkemizde gerekse Dünya da elektrikli otomobiller normalin üzerinde fiyatlara sahip ancak Volvo'ya göre gelecekte bu durum değişecek.

Volvo şu anda şirket içi planlamasında 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli otomobillere geçme yasasına uyma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Şu anda karbon emisyonu azaltmak adına içten yanmalı motor üretimini bırakan Volvo, gelecek 8 yıl için elektrikli otomobil planlamasında önemli yol kat etti.

Volvo: "2025 Yılına Kadar Elektrikli Otomobil Fiyatları Düşecek"

Şu anda elektrikli otomobillerin fiyatlarını en büyük etkileyen etken pillerin maliyetleri olsa da bu otomobillerde pek çok önemli çipler yer alıyor ve bu da küresel çip krizi nedeniyle büyük sorunlardan biri. Yine de Volvo CEO'su Jim Rowan, gelecekte elektrikli otomobillerin büyük ölçüde ucuzlayacağını düşünüyor.

Öyle ki Rowan, 2025 yılına kadar Volvo'nun elektrikli otomobillerinin mevcut otomobillere neredeyse aynı fiyatta olacağını düşünüyor. Kâğıt üzerinde planlaması mümkün bir durum olsa da küresel krizler bazen pek çok planı çöpe atmaya neden olabiliyor, bu nedenle bu iddia hakkında körü körüne inançlı kalmak şu aşamada zor ancak şu anda Volvo kadar iddialı bir otomobil üreticisi olmadığını da belirtmek gerek.

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