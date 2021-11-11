Türkiye'de Sıfır Emisyonlu Araçlara Ne Zaman Geçilecek?

Türkiye'nin sıfır emisyonlu araçlara ne zaman geçeceği açıklandı. İngiltere, Türkiye, ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi ve 27 filo sahibi kuruluş tarafından imzalanan mütabakata ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'nin Sıfır Emisyonlu Araçlara Geçiş Tarihi Belli Oldu

Hindistan, Kanada, Türkiye, Danimarka, İsrail, Finlandiya ve Norveç dahil olmak üzere toplamda 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi, 27 filo sahibi kuruluş sıfır emisyona sahip araçlara geçiş ile ilgili bir mütabakat imzaladı.

AA'daki habere göre Mütabakata imza atan araç üreticileri arasında Ford Motor, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz ve Volvo Cars'ın gibi önemli şirketler yer aldı. Mutabakatı imzalayan üreticiler ve ülkeler, dünya genelindeki araba satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

İmzalanan mütabakat kapsamında 2040 yılına kadar dünya genelindeki tüm yeni otomobil ve kamyonetlerin sıfır emisyona sahip olması hedefleniyor. Araç üreticileri, 2035 yılında lider piyasalarda yüzde 100 sıfır emisyonlu yeni otomobil ve kamyonet satışa sunmaya başlayacak.

Ulaşım sektörü küresel sera gazi emisyonlarında beşinci sırada bulunuyor. Sera gazı emisyonlarının yüzde 89'luk kısmını karayolu taşımacılığı oluşturuyor. Dolayısıyla imzalanan mütabakat kapsamında karayolu taşımacılığında sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapılması, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek için önemli bir role sahip olacak.

Trafikte En Çok Bulunan Otomobiller

Doğan-Şahin: 669 bin 136 adet Renault R12-Toros: 578 bin 618 adet Toyota Corolla: 570 bin 511 adet Renault Megane: 491 bin 8 adet Opel Astra: 456 bin 332 adet Renault Clio: 449 bin 883 adet Ford Focus: 395 bin 912 adet Reanult Symbol: 393 bin 728 adet Renault R9: 360 bin 904 adet Fiat Egea: 348 bin 25 adet Hyundai Accent: 340 bin 754 adet Volkswagen Passat: 327 bin 505 adet Honda Civic: 308 bin 33 adet Volkswagen Polo: 282 bin 98 adet Opel Corsa: 243 bin 909 adet

EBS Danışmanlık, Türkiye'de trafikte en çok bulunan araba modellerini açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda Doğan-Şahin'in 669 bin 136 adet ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Söz konusu modellerin pazar payı yüzde 4,9 olarak açıklandı.