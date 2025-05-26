Otomotiv Devi Maliyetleri Kıstı: Binlerce Çalışanını İşten Çıkardı!

Son dönemlerde teknoloji ve otomotiv devleri, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla büyük çaplı işten çıkarmalara hız verdi. Bu trende katılan son isim ise Volvo oldu. Şirket, binlerce çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar!

Volvo, 3 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Volvo’nun yaptığı resmi açıklamaya göre 3 bin çalışanla yolların ayrılması kararının temelinde artan maliyetler, elektrikli araçlara yönelik azalan ilgi ve pazardaki satış belirsizliği yatıyor. Şirket, bu hamleyle operasyonel verimliliği artırmayı ve finansal yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Volvo CEO’su Hakan Samuelsson, geçtiğimiz nisan ayında şirketin maliyetlerini 18 milyar İsveç kronu (yaklaşık 1,9 milyar dolar) azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma planı duyurmuştu. Samuelsson’un özellikle altını çizdiği noktaysa iş gücünün yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan beyaz yaka çalışanların da bu kesintilerden ciddi şekilde etkilenecek olmasıydı.

Samuelsson'un açıklaması şu şekilde;

İşten çıkarmalar neredeyse tüm alanlarda, Ar-Ge, iletişim, insan kaynakları dahil olmak üzere, gerçekleşecek. Yani her departmanda ve önemli bir azaltma olacak. Açıkçası bunun çok sağlıklı olacağını, bize para kazandıracağını ve insanlara daha fazla sorumluluk alma alanı açacağını düşünüyorum.

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