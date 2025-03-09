Volvo'dan Tarihi Karar: "Artık Bu Modelleri Üretmeyeceğiz!"

Son dönemde otomobil sektöründeki yeni dinamiklere uyum sağlamak için beklenmedik kararlar alan Volvo, kısa bir süre önce radikal bir değişikliğe daha gideceğini açıkladı.

İsveç merkezli otomotiv devi, bir dönem oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığı station wagon tipi araçları artık üretmeyeceğini duyurdu. Söz konusu kararın nedeni ise bu tip araçların artık popülerliğini günden güne kaybetmesi.

Station Wagon Üretimini Bırakan Volvo, V90 ve V60 Modellerine Veda Edecek

Geçtiğimiz günlerde otomotiv basınına önemli demeçler veren Volvo CEO'su Jim Rowan, otomobil sektöründe tüketici tercihlerinin büyük ölçüde değiştiğini bu doğrultuda markanın artık station wagon gövde tipine sahip araçlarını üretmeyeceğini açıkladı.

Otomobil pazarında çok sayıda modeli satışa sunup bunları piyasada tutmanın oldukça zor ve maliyetli hale geldiğini ifade eden Rowan, artık popülaritesini yitiren Station Wagon tipi araçların üretmini bırakıp daha çok sedan ve SUV tipi araçlara odaklanacaklarını ifade ediyor.

CEO'nun açıklamalarından yola çıkarak Volvo'nun station wagon sınıfına dahil olan V90 ve V60 modellerini üretmeyeceği belirtiliyor. Jim Rowan ise yaptığı açıklamda bu modellere ne zaman veda edileceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Volvo'nun station wagon araçlar ile ilgili aldığı bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...