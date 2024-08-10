VPN'ler Yasaklanacak Mı? Resmi Açıklama Geldi!

Instagram'a uygulanan erişim engeli halen devam ederken birçok farklı iddia ortaya atılıyor. TikTok'un kapatılacağı, VPN'lerin faturaya ek ücret yansıttığı gibi iddiaları bir kenara bıraktığımızda en korkutucu olanlardan birisi: VPN'lerin tamamen engelleneceği iddiası oldu.

VPN denildiğinde birçok kişinin aklına gelen "yasaklı sitelere girmek" olsa da hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak güvenlik için VPN'i kullanan milyonlarca kişi bulunuyor. Ülkemizde VPN'lerin yasaklanmasına yönelik resmi bir karar yok ancak hem mobil hem de sabit internet hatlarında birçok VPN servisi çalışmıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: VPN'lere Yasak Gelmeyecek!

Ülkemizde engelli VPN servislerinin listesi oldukça kabarık haldeyken geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Türkiye VPN'leri Tamamen Engelleyecek" iddası gündeme bomba gibi düşmüştü. Instagram erişim engeli nedeniyle tüm açıklamaları heyecanla beklenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu konuya açıklık getirdi.

VPN'lerin yasaklanmayacağını açık bir şekilde dile getiren Bakan Uraloğlu konu hakkında şu açıklamayı yaptı;

"VPN'lere yasak gelmeyecek. Bunların kullanımı ile ilgili bilişim uzmanlarının kamuoyuna birçok bilgi verdiğini biliyorum. VPN'ler birçok başka amaç için de kullanılıyor. Burada bizim yasaklama çalışmamız yok."