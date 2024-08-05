Henüz 15 Yaşında Ama 100 Bin TL'lik VR Gözlük Prototipi Üretti!

Zonguldak Ereğli'de yaşayan 10. sınıf Fen Lisesi öğrencisi Egehan Bayram, ülkesine katkı sağlamak amacıyla 100 bin liralık sanal gözlük teknolojisinin prototipini evinde kendi imkanlarıyla geliştirdi. Peki hangi özelliklere sahip? İşte ayrıntılar…

VR Gözlük Prototipi Hangi Amaçla Kullanılacak?

Bayram'ın geliştirdiği VR gözlük, görüntü işleme algoritmaları kullanarak yemek tariflerini gözlükle takip etme imkanı sunuyor. Bu teknoloji günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Egehan, gözlük sayesinde uzak yerlerin ekrana yansıtılabileceğini ve Mars gibi uzak gezegenlerin sanal ortamda keşfedilebileceğini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye ilgi duyan Bayram, bilim ve teknoloji alanlarında birçok başarı elde etti. Uluslararası bir turnuvada “Ayda Nasıl Yaşam Sürdürülebilir?” konulu çalışmasıyla “En İyi Anlatıcı” ödülünü kazandı. Ayrıca, 6. ve 7. sınıflarda matematikten dünya birinciliği ve biyolojiden ikincilik elde etti.

2022'de Teknofest yarışmasında “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde 40. oldu ve bu yıl TÜBİTAK bölge finallerinde altıncı sırada yer aldı.

Yapay zeka mühendisi olmayı ve MIT'de eğitim görmeyi hedefleyen Egehan, geliştirdiği prototip ile gençlerin bilim ve teknolojideki potansiyelini kanıtladı.