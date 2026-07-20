Herkes Iron Man Olacak: Otomatik Giyilen Akıllı Giysi Geliştirildi

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacılar, iş birliği yaparak hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan giyilebilen bir akıllı giysi teknolojisi geliştirdi. IEEE Robotics and Automation Letters dergisinde yayınlanan bu çalışma, günlük yaşamdan zorlu sanayi şartlarına kadar birçok alanda kullanılmaya uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

Otomatik Giyilen Akıllı Giysi Fikri Nereden Çıktı?

Araştırmacılar, kendi kendine giyilen akıllı giysi fikrini otomatik giyilen bir yağmurluk hayalinden hareketle buldu. Fikrin temeli, araştırmacı Kim Nam Gyun tarafıdan atıldı. Bilindiği üzere bisiklet sürerken aniden yağmur yağması hâlinde yağmurluk giyene kadar oldukça zaman geçiyor ve aşırı ıslanabiliyorsunuz. Araştırmacı da bunu deneyimlemiş olacak ki ne kadar büyük bir zorluk olduğunun farkında.

🇰🇷Korea’s Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) together with Stanford University developed robotic clothes.



The "liana" system is a soft robotic garment that automatically dresses a person in about 10 seconds. The clothing is woven with soft, air-powered "vine"… pic.twitter.com/i3vzwmP7XY — Dovydas Vitkauskas (@Dovydas44444) July 18, 2026

Giysinin temelinde sarmaşık fikri yatıyor. Nasıl ki sarmaşıklar zaman içinde büyüyerek bütün bir şehri kaplayacak kadar gelişmiş hâle geliyorsa bu çalışmada da benzer bir yaklaşım benimsendi. Sürekli olarak büyüyen ve etrafı saran sarmaşıklar gibi bu akıllı giysi de tüm vücudu otomatik bir şekilde sarıyor.

Otomatik Giyilen Akıllı Giysi Nasıl Çalışıyor?

Otomatik giyilen akıllı giysi, basınçlı hava mekanizması ile çalışıyor. Giysilerin içine yerleştirilen esnek yapılar, giysiyi tersine çevirerek vücudun tamamını sarmasını sağlıyor. Sarmaşıkların bir yüzeye tutunup uç kısımlarından büyüyerek tırmanmasına benziyor. Kol ve benzeri uzuvlara takılmadan doğrudan vücudun üzerinde sorunsuz bir şekilde ilerliyor.

En ilgi çekici kısmı şüphesiz ki kişinin gelişmiş sensörlere ihtiyaç duyulmaması. Bu, gelecekte seri üretime geçmesi hâlinde uygun maliyetli bir ürün olabileceğini gösteriyor. Karmaşık parçalar içermemesi ve çok fazla maliyetinin olmaması sayesinde tüketiciler de bunu oldukça uygun bir fiyata edinebilir.

Otomatik Giyilen Akıllı Giysi Hangi Alanlarda Kullanılacak?

Otomatik giyilen akıllı giysinin oldukça geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Bilindiği üzere özel üretim tesislerinde koruyucu giysiler giymek şu an epey vakit alıyor ama bu teknoloji, üretim tesislerinde hazırlık sürecini epey kısaltabilir. Benzer şekilde acil durumlarda müdahalede bulunmakla görevli kişiler de zamandan ciddi ölçüde tasarruf edebilir. Tüm bunlara ek olarak, elbette ki kişisel kullanım için de uygun görünüyor.

Editörün Yorumu

Bu akıllı giysinin özellikle çok geç uyanan, sabah evden ayrılmadan önce genellikle çok az vakti olanlar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılması sağlanırsa insanların hayatına büyük bir katkısı dokunacaktır. Tabii, daha önce de belirttiğimiz üzere özel üretim tesislerinde çalışanlardan acil müdahale görevlilerine kadar birçok kişinin de büyük kolaylık elde etmesini mümkün kılacaktır.