vivo, Kendi Akıllı Gözlüğünü Geliştiriyor! Yapay Zeka Destekli Olacak

Geçmişten bugüne çok sayıda akıllı telefon üreten ve bunları geniş bir kullanıcı kitlesi ile buluşturan vivo, yeni bir pazara giriyor. Mobil cihazlar geliştirmeye devam edecek olan marka, bunların yanı sıra giyilebilir cihaz pazarında daha etkili hâle gelmek için akıllı gözlük de üretecek. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu cihaz için çalışmalara başlamış durumda.

vivo'nun Akıllı Gözlüğünün Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı gözlüğün hangi özelliklere sahip olacağı hakkında şimdiye kadar bir açıklamada bulunulmadı fakat günlük yaşamı son derece kolaylaştıracak bazı yapay zeka destekli özellikler içerecek. Şu an cihazda yer alacağına çok yüksek bir ihtimal olarak bakılan özelliklerin başında yapay zeka destekli sesli asistan geliyor.

vivo'nun bu ürünü, gerçek zamanlı olarak çeviri özelliğine de sahip olabilir. Bilindiği üzere şu an akıllı gözlükler arasında çok yaygın özellik. vivo da kullanıcılara fayda sağlamak ve eksiksiz bir deneyim sunmak adına bu özelliğe mutlaka yer verecektir. Gözlüğü takan kişiler, çeviri özelliği sayesinde özellikle yabancı dil konuşulan ülkelerde rahatça iletişim kurma imkânı elde edecektir.

Yeni akıllı gözlüğün bir diğer avantajı da navigasyon olabilir. Çeviri özelliğine benzer şekilde bu özellik de yurt dışı seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Kaybolma ve benzeri durumlarla karşılaşılmasını engelleyerek kullanıcıların gönül rahatlığıyla hareket etmesini mümkün hâle getirecektir. Bu arada ekranlı ve ekransız olmak üzere iki sürümle birlikte gelebileceğini de belirtelim.

Söz konusu yaklaşım şu an birçok marka tarafından benimseniyor. vivo da benzer bir hamlede bulunabilir. Tahmin edebileceğiniz üzere ekransız, sadece sese odaklanan ve kamera içeren bir versiyon olursa bu diğerine göre daha uygun fiyata sunulacaktır.

vivo'nun Akıllı Gözlüğünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo aslında bu tür ürünlere yabancı değil. Daha önce Vision Discovery adı verilen karma gerçeklik başlığı ile zaten bu pazara kısmen adım atmıştı ama bu tür ürünlerin fiyatı genellikle yüksek oluyor. Bunların yerine hem daha kolay taşınabilirlik hem daha uygun fiyatlı olması dolayısıyla akıllı gözlüklere ilgi gösteriliyor. Dolayısıyla vivo'nun da akıllı gözlük için çok yüksek bir fiyat etiketi belirlememesi muhtemel.

Fikir vermesi açısından mevcut pazarı ele alabiliriz. Şu an dünya genelinde en çok satılan akıllı gözlük modeli Meta Ray-Ban, Türkiye'de 20-30 bin TL fiyat aralığında satılıyor. Tabii, ekran olup olmamasna göre daha yüksek bir fiyatla karşılaşabiliyoruz ama en iyi ihtimalle vivo'nun akıllı gözlüğü de Türkiye'de satılması hâlinde bu civarda fiyata sahip olacaktır.

vivo'nun Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun akıllı gözlüğünün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek. Bunun sebebi, markanın şu an Türkiye'de en aktif şekilde faaliyet yürüten markalardan biri olması. Şirketin pek çok amiral gemisi akıllı telefonu ve kablosuz kulaklık gibi giyilebilir cihazları Türkiye'ye getiriliyor. Bu da yeni akıllı gözlüğün Türk tüketicilerle buluşma olasılığını artırıyor.

Editörün Yorumu

vivo'nun şu ana kadar giyilebilir cihaz pazarındaki deneyimlerini göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı gözlüğün de kullanıcı deneyimi odaklı olacağını söyleyebilirim. Öte yandan Meta'nın da her geçen gün rakibi artıyor. Önceden çok daha az bir rakibi olan şirkete şu an yanı sıra Apple gibi önemli isimlerden de rakip bir akıllı gözlük geleceği konuşuluyor. Ayrıca Samsung'dan da yeni bir model bekleniyor. Tüm bunlardan dolayı Meta'nın bundan sonra zor bir süreç beklediğini düşünüyorum.