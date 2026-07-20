XBOX'ın Platforma Özel Oyun Açıklaması Kafaları Karıştırdı

Bildiğiniz gibi XBOX, uzun zamandır platforma özel oyun konusunda oyuncuları hiç de memnun edemiyordu. Bilhassa XBOX Game Studios çatısı altında geliştirilen oyunların, bir önceki Üst Yönetici Phil Spencer liderliğinde oyuncular için her yerden ulaşılabilir olmasıyla konsol almak için gerçekten bir neden sunmuyordu. Her ne kadar 'bilgisayarınız yeterli değilse konsol verelim' mantığı benimsenmiş olsa da bu, XBOX donanımında satışların hayli düşmesi ile sonuçlanmıştı.

Yaşanan bu durumun ardından şirketin bir önceki hedefi oyunlardan parayı kırmak haline gelmişse de bunun da yüz güldüren bir tablo ile sonuçlanmadığını söyleyebiliriz. Ne var ki Şubat ayında yaşanan yönetim değişikliği ile Üst Yönetici koltuğuna oturan Asha Sharma, hem oyuncular ile yıldızın barışması ve hem de marka kimliğinin geri kazanılması için önemli adımlar atmaya başlamıştı.

XBOX, Stratejisinden Vazgeçmiş Değil

Hatırlayacağınız üzere XBOX Games Show sırasında yapılan duyurular ile Clockwork Revolution ve Gears of War: E-Day oyunlarının PlayStation 5 platformuna gelmeyeceğini açıklamışlardı. Yakın bir zaman önce GamesRadar+ tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan baş strateji sorumlusu Matthew Ball ve baş içerik sorumlusu Matt Booty, söz konusu iki oyunun platforma özel oluşunu teyit ettiler. Bununla birlikte, listeye daha başka oyunların da ekleneceğini söylüyorlar.

Oyunculara bir XBOX konsolu almaları için haklı gerekçeler vermeyi istediklerini ve platforma özel oyunların da bir tür ödül olduğunu söyleyen Booty, bütünüyle üçüncü parti yayıncı konumunda da bulunmayacağını sözlerine ekledi. Bu yeni stratejinin yeni alınmış bir karar olmadığı da belirtiliyor.

XBOX Yöneticilerinin Platforma Özel Oyun Açıklamaları Neden Kafa Karıştırdı?

İşin kafa karıştıran kısmı ise hangi oyunların XBOX konsollarına özel kalacağı oldu. Gears of War: E Day ve Clockwork Revolution'ın PlayStation 5 için çıkmayacak oluşu, haliyle sadece tek oyunculu oyunların platforma özel kalacağı düşüncesini oluşturmuştu. Ne var ki baş içerik sorumlusu Matt Booty, sınırlı alanda düşünülmemesi gerektiğini, her projenin farklı amaçlara hizmet ettiğini ifade etti.

Baş strateji sorumlusu Matthew Ball ise seçim sisteminin net olmadığını, kolayca anlaşılamadığını itiraf etti. Ball, gelecekte yapılacak olan açıklamalar ile her şeyin tüketicilerin kafasında yerli yerine oturacağını da sözlerine ekliyor. Muhtemelen markanın kimliğini oluşturan oyunlar platforma özel olup, daha geniş kitlelere ulaşma potansiyeli olanlar da rakip platformlar için yayınlanacak.

Editörün Yorumu

Son yıllar benimsenen 'her yerde olma' fikri, yerini daha dengenli bir stratejiye bırakıyor. Çoklu platform strateji, kısa vadede oyun satışlarını artırmış olsa da, uzun vadeli düşünüldüğünde oyunculara konsol alma nedeni sunamıyordu. Yeni stratejinin marka kimliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum, ama baş içerik sorumlusu Matt Booty tarafından yapılan açıklamalar belirsizliği beraberinde getiriyor. Bu da XBOX oyuncuları arasında bir güven sorununa yol açabilir diye düşünüyorum.