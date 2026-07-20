Xiaomi'nin iPhone Ultra Rakibi Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi'nin geniş ekranlı katlanabilir telefonu MIX Fold 5 için geri sayım başladı. Telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı yönünde. Son gelişmeler ise modelin tasarımını doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi MIX Fold 5 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar, yaklaşan Xiaomi MIX Fold 5'in canlı görüntüsünü paylaştı. Görsele baktığımızda katlanabilir telefonun geniş ekranlı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu da yeni modelin 2024'te çıkan selefi MIX Fold 4'ten çok daha farklı bir yapıyla geleceği şeklinde yorumlanabilir. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesilde uzun bir görünüm tercih edilmişti.

Maalesef şu anda paylaşılan görsellerde MIX Fold 5'in arka panelini göremiyoruz. Ancak şirketin çok yüksek ihtimalle arkada da bir tasarım değişikliğine gideceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında katlanabilir telefonun iç ekranındaki katlanma izinin de selefinden daha az görünür olacağını belirtelim.

Xiaomi MIX Fold 5 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)

Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi

Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü

İşlemci: Xiaomi Xring O3

Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: Kablosuz şarj

Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0

Xiaomi MIX Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Şu anda Xiaomi'den MIX Fold 5'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat güvenilir kaynaklara göre yeni model ağustos ayında düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Burada bir karşılaştırma yaparsak bir önceki neslin de 2024'ün temmuz ayında tanıldığını söylemek mümkün.

Xiaomi MIX Fold 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi MIX Fold 5'in 1.475 dolar (69.593 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 141.900 TL'ye karşılık geliyor. Tabii bu gibi kritik detaylarda şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi MIX Fold 5 Türkiye'de Satolacak mı?

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Çinli şirket ülkemizde Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17T gibi amiral gemisi modellerini satıyor. Ancak maalesef 2024'te satışa çıkan MIX Fold 4 ülkemize gelmedi. Bu nedenle bir son dakika değişikliği olmazsa MIX Fold 5 de Türkiye pazarının pas geçebilir.

Editörün Yorumu

Geniş ekranlı katlanabilir telefonlar son dönemde fazlasıyla popüler hale geldi. Bu kapsamda 22 Temmuz'da Galaxy Z Fold 8 tanıtılacak. Eylül ayında ise Apple'ın geniş ekranlı modeli iPhone Ultra'yı göreceğiz. Xiaomi de MIX Fold 5 ile bunların arasına katılacak gibi görünüyor.