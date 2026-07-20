Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 18'in Tanıtım Tarihi Sızdı! OLED Ekranı Var

Yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 18'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran ile birlikte gelmesi beklenen telefon bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in 2026 yılının Aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 18'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 18'in Xiaomi 17'den daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 78 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya: 7.000 mAh

Xiaomi 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Xiaomi'nin yeni telefonu 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17'de OLED ekran, 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni modelde 3.500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor.

Xiaomi 18'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi daha önce Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Xiaomi 18'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni model 100W veya üzeri bir şarj hızı desteği ile birlikte gelebilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18'in amiral gemisi telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bunların yanı sıra video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecek.