Samsung'un Bütçe Dostu Telefonu Yolda! Bataryası Ortaya Çıktı

Samsung çok yakında giriş segment ürün yelpazesini Galaxy M08 ile güncelleyecek. Hatırlanacağı üzere bu model daha önce GSMA gibi önemli platformlarda ortaya çıkmıştı. Cihaz son olarak önemli bir sertifika daha aldı. Bu sayede batarya kapasitesi dolaylı yoldan da olsa belli oldu. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy M08 Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Galaxy M08 kısa bir süre önce SM-M085F/DS model numarasıyla TÜV Rheinland platformunda göründü. Bu gelişme akıllı telefonun batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. Buna göre modelde 5.830 mAh'lik bir batarya mevcut olacak. Bununla birlikte 25W şarj hızlarını destekleyecek.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy M07'de 25W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya tercih edilmişti. Kısacası yeni telefon selefinden daha büyük bir pile sahip olacak. Bu da daha uzun batarya ömrü sunacağı anlamına geliyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira Galaxy M08'in model numarasında 'DS' ibaresinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu da cihazın çift SIM desteğiyle karşımıza çıkacağı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan bir önceki nesil gibi 4G desteğine ev sahipliği yapacağını belirtelim.

Galaxy M08 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy M08'in tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Galaxy M07 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Buradan yola çıkarak yeni modelin de bu yılın eylül veya en geç ekim ayında satışa çıkacağını tahmin edebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy M08 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olduğunu biliyoruz. Güney Koreli markanın Galaxy S26, Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Galaxy A57 gibi çok sayıda modeli burada satılıyor. Galaxy M serisi telefonları ise ülkemizde çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Galaxy M08'in Türkiye pazarını pas geçmesi söz konusu.

Galaxy M08'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un Galaxy M serisi telefonları genellikle ucuz oluyor. Buna bir örnek verecek olursak Galaxy M07 ilk tanıtıldığında 6.999 rupi (3.426 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkmıştı. Galaxy M08 ise 9.999 rupi (4.895 TL) civarı bir fiyata sahip olabilir. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil edersek 9.325 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy M serisi telefonlarının bütçesi kısıtlı kullanıcılar için oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Benzer şekilde yeni Galaxy M08 de düşük fiyat konseptiyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Cihazın 5.830 mAh batarya kapasitesiyle gelmesi bence güzel bir gelişme. Bir önceki nesle göre sunulan 830 mAh'lik bu artış kullanıcılar için çok daha uzun bir pil ömrü anlamına geliyor.