Volkswagen'den Tesla'ya Karşı Stratejik Hamle: Yeni Bir Rakip mi Geliyor?

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), ABD merkezli elektrikli araç (EV) üreticisi Rivian'a 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Bu ortak girişim, VW ve Rivian'ın teknoloji paylaşımına olanak tanıyacak. Duyurunun ardından Rivian'ın hisse senetleri neredeyse %50 oranında arttı.

Elektrikli Araç Pazarında Artan Rekabet

Bu iş birliği, elektrikli araç üreticileri arasındaki rekabetin yoğunlaştığı ve Batılı ülkelerin Çin ithalatına yönelik tarifeler uygulamaya başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Anlaşma kapsamında VW, başlangıçta elektrikli kamyon ve SUV üreticisine 1 milyar dolar yatırım yapacak ve 2026 yılına kadar şirkete 4 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyor.

2009 yılında kurulan Rivian, henüz çeyreklik kar açıklamış değil. 2024 yılının ilk üç ayında şirket, 1.4 milyar dolardan fazla net zarar bildirdi. VW, Tesla ve Çin'in BYD gibi rakiplerinden gelen baskılarla fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapmaya çalışıyor.

Bazı EV girişimleri, yüksek rekabet ortamında ve yüksek faiz oranlarının büyük biletli alımları etkilemesiyle ilerleme kaydetmekte zorlandı. Bu ortaklık, VW'ye Rivian'ın yazılımına anında erişim sağlayarak, Alman otomobil üreticisinin bu yazılımı kendi araçlarında kullanmasına olanak tanıyacak.

Otomotiv devleri, küresel olarak genişleyen Çinli elektrikli araç üreticilerinden gelen artan rekabetle de karşı karşıya. Avrupa Birliği (AB), bu ayın başlarında Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatına %38'e varan oranlarda tarife uygulayacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'nun aylardır süren soruşturması, Çinli elektrikli araç şirketlerinin "adil olmayan şekilde sübvanse edildiğini" tespit etti. Çin, bu tarifelerin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve soruşturmayı "korumacılık" olarak nitelendirdi.

Bu plan, ABD'nin Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatına uyguladığı vergileri %25'ten %100'e çıkaracağını açıklamasının hemen ardından geldi. Bu hafta Kanada, müttefikleriyle uyum sağlamak amacıyla benzer bir hamleyi değerlendirdiğini açıkladı.

Ayrıca, Salı günü Tesla, silecekler ve dış trim sorunları nedeniyle ABD'de satılan Cybertruck'larının çoğunu geri çağıracağını açıkladı. Geri çağırmalar, ilk olarak geçen yılın kasım ayı sonunda satışa sunulan 11,000'den fazla aracı kapsıyor.