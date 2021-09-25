Wallpaper Engine Android Sürümü İçin Yeşil Işık Yakıldı!

Wallpaper Engine Android sürümü ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Windows işletim sistemli bilgisayarları özelleştirmek için sık sık kullanılan uygulama, Android işletim sistemli cihazları da desteklemeye başlıyor.

Windows PC'nizi canlı arka plan ile özelleştirmek için Wallpaper Engine'e güveniyorsanız Android cihazınıza da yakında bu tür özelleştirmeleri yapabileceğinizi öğrenmek sizi mutlu edebilir. Steam'de oldukça popüler olan bu uygulamayı herhangi bir nedenle kullanıp beğendiyseniz uygulama Android kullanıcılarına sunulduğunda indirmeyi düşünebilirsiniz.

Wallpaper Engine Android'e Ne Zaman Gelecek?

Uygulamanın geliştiricileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herkese merhaba, bugün yakında Wallpaper Engine'in ücretsiz bir Android sürümünü yayımlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

Yapılan açıklamaya bakılacak olursa uygulamanın ne zaman Android işletim sistemli cihaz kullanıcıları ile buluşacağı bilinmiyor ancak Wallpaper Engine Android çıkış tarihi çok da uzak görünmüyor. Bununla beraber uygulama Android kullanıcılarının deneyimine ücretsiz olarak sunulacak ancak tahmin edilebileceği üzere bazı kısıtlamalar var.

Geliştiriciler, uygulamanın Android'e geleceğini kullanıcılarla Wallpaper Engine 1.7 yama raporunun bir parçası olarak paylaştı. Yama raporuna göre geliştiriciler son birkaç aydır uygulamanın Android sürümü üzerinde çalışıyor. Windows sürümü 14,99 TL değerinde olsa da Android sürümü uygulamanın mevcut kullanıcıları için tamamen ücretsiz olacak.

Wallpaper Engine'in Windows uygulamasında olduğu gibi Android uygulaması da herhangi bir reklam içermeyecek ya da ekstra herhangi bir ödeme yapmaya gerek olmayacak ancak uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilmek için uygulamanın halihazırda bir kullanıcısı olmanız gerekiyor. Geliştiriciler, Android sürümünü daha çok uygulamanın mevcut kullanıcılarına sunulan ücretsiz bir eklenti olarak gördüğünü belirtiyor.

Geliştiricilere göre Android uygulamasını geliştirmek bayağı bir zaman aldı. Wallpaper Engine'i başka bir platforma taşımak söz konusu olduğunda ise en mantıklı seçimin Android olduğu düşünüldü çünkü Android'in dünyanın dört bir yanında kullanıcısı bulunuyor ve kullanıcı kitlesi oldukça devasa görünüyor.

Uygulamanın arkasındaki geliştiriciler ayrıca uygulamanın gelecekte başka platformlarda da görmeyi isteyenlerden sabırlı olmalarını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Wallpaper Engine'i tek seferde her platformda kullanıma sunmak bizim çok büyük bir iş olduğu için bunu bir anda yapmamız mümkün değil."

Wallpaper Engine Android'de Nasıl Görünüyor?

Yama raporunda ayrıca uygulamanın Android sürümünün nasıl göründüğünü gösteren fotoğraflara yer verildi. Aşağıda yer alan görüntülere bakılacak olduğunda Android kullanıcılarını pek çok duvar kağıdı özelleştirme seçeneği bekliyor.