War Thunder'da Gizli Askeri Belgeler Sızdırıldı

War Thunder gizli askeri belgeleri sızdırmasıyla gündemde. War Thunder'daki bir oyuncu Fransız tankının gerçekçi olmadığını söyleyerek tankın kullanım kılavuzuna dair bazı belgeleri paylaştı.

Temmuz'da bir War Thunder oyuncusunun gizli askeri belgeleri sızdırdığı için başının nasıl büyük belaya girdiğini hatırlıyor musunuz? Üç ay sonra aynı oyunda aynı şey yaşandı.

Temmuz davası, bir oyuncunun İngiltere'nin Challenger 2 ana muharebe tankının oyun içi tasarımını beğenmemesini içeriyordu. Gerçek hayatta Challenger 2 tank komutanı ve İngiliz Ordusu Zırhlı Denemeler ve Geliştirme Birimi'nin eski bir üyesi olduğunu iddia eden oyuncu, War Thunder'ın oyun içi modelinin, düşman ateşine karşı gerçek dünyada olduğundan daha fazla savunmasız bırakmasından şikayet etmişti.

Bu son vaka ise bir oyuncunun Fransa'nın Leclerc ana muharebe tankının oyun içi tasarımını sevmemesini içeriyor. Anlaşmazlığı çözmek için tankın el kitabından bir bölüm yayınladılar ve forum moderatörlerini neyin yanlış olduğunu merak etmeye sevk ettiler:

Arkadaşlar her gün askeri araçlarla çalışan birçok kişinin hayatını tehlikeye atıyorsunuz ve modern ekipmanın sınıflandırılmış belgelerini sızdırmak komik değil. Bu belgelerin yaptırımlarla birlikte derhal silineceğini unutmayın. Okuduğunuz için teşekkürler!

War Thunder gizli askeri belgeleri silmek zorunda kaldı

UK Defence Journal'ın bildirdiği gibi, sızdırılan gizli açıklamanın, 1992'den beri Fransızlara hizmet veren bir tankın en son modeli olan Leclerc Serie 2 tankının mürettebat üyesi olduğu iddia edildi.

Bu Fransız mürettebat, yılın başındaki İngiliz sızıntısı gibi, tamamen orijinal tasarıma bağlı değil. Oyunda 2000'den fazla araç tasarlayan geliştirici şirket Gaijin Entertainment, "tarihsel konulara dayalı değişiklikleri doğrulamak, kaynak materyali kontrol etmek ve uygulamanın küçük bir görev" olmadığını söyledi.

Kısa süre sonra üst düzey bir teknik moderatör, Gaijin'in Fransa Savunma Bakanlığı ile temasta olduğunu ve kılavuzun sınıflandırıldığını söyledi.

Savunma Ekipmanları ve Desteğinden bir temsilci verdiği demeçte, "Bunun gerçek bir dosyadan alındığını doğrulayabilirim. Kesinlikle daha önce Savunma Bakanlığı tarafından piyasaya sürülmedi veya redaksiyona dahil edilmedi" ifadelerini kullandı.

War Thunder forumlarında gizli askeri belgeleri paylaşmak askeri yasaları ihlal edebilir, ancak görünüşe göre henüz bir sorun yaşanmadı. Görüntüleri yayınlayan hesap hala onaylı ve sorunsuz bir şekilde oyuna girebilir durumda.