Popüler Nişancı Oyunu Warframe, iOS Cihazlara Geliyor!

Oynaması ücretsiz üçüncü şahıs nişancı oyunu Warframe, 2013 yılında PC'de ilk çıkışını yapmıştı. Oyunun arkasındaki stüdyo Digital Extremes, her yıl TennCon adlı bir hayran etkinliği düzenleyerek Warframe'e önümüzdeki yıllarda neler geleceğini açıklıyor ve bu yılki duyuru, oyuncuların da büyük oranda dikkatini çekmeyi başardı.

Digital Extremes'in TennCon 2023 hayran etkinliğinin bir parçası olarak stüdyo, 2024'te yayınlanması planlanan Warframe'in mobil versiyonu da dâhil olmak üzere birkaç büyük sürprizi açıkladı.

Digital Extremes'e göre Warframe'in mobil versiyonu "konsolda ve PC'de zaten bildiğiniz sorunsuz, oynaması ücretsiz, yüksek kaliteli oyun deneyimini oynamak istediğiniz her yerde sunacak."

Şirket, Warframe'in şu anda PC, PlayStation, Xbox, Nintendo ve yakında iOS gibi tüm büyük platformlarda mevcut olduğu düşünüldüğünde çok önemli bir özellik olan çapraz platform kayıtları için de destek ekleyeceğini duyurdu.

Şu anda Android tarafında herhangi bir duyuru yapılmamış olsa da iOS tarafında ön kayıt yapmak mümkün.

Warframe ile Uyumlu iPhone Telefonlar

iPhone XS & XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Warframe ile Uyumlu iPad'ler