Popüler Nişancı Oyunu Warframe, iOS Cihazlara Geliyor!
10 yıl önce çıkışını gerçekleştiren ve oyuncu sayısını katlanarak artıran Warframe, mobil cihazlara geliyor. İşte iOS cihazlara geleceği tarih ve detaylar!
Oynaması ücretsiz üçüncü şahıs nişancı oyunu Warframe, 2013 yılında PC'de ilk çıkışını yapmıştı. Oyunun arkasındaki stüdyo Digital Extremes, her yıl TennCon adlı bir hayran etkinliği düzenleyerek Warframe'e önümüzdeki yıllarda neler geleceğini açıklıyor ve bu yılki duyuru, oyuncuların da büyük oranda dikkatini çekmeyi başardı.
Digital Extremes'in TennCon 2023 hayran etkinliğinin bir parçası olarak stüdyo, 2024'te yayınlanması planlanan Warframe'in mobil versiyonu da dâhil olmak üzere birkaç büyük sürprizi açıkladı.
Digital Extremes'e göre Warframe'in mobil versiyonu "konsolda ve PC'de zaten bildiğiniz sorunsuz, oynaması ücretsiz, yüksek kaliteli oyun deneyimini oynamak istediğiniz her yerde sunacak."
Şirket, Warframe'in şu anda PC, PlayStation, Xbox, Nintendo ve yakında iOS gibi tüm büyük platformlarda mevcut olduğu düşünüldüğünde çok önemli bir özellik olan çapraz platform kayıtları için de destek ekleyeceğini duyurdu.
Şu anda Android tarafında herhangi bir duyuru yapılmamış olsa da iOS tarafında ön kayıt yapmak mümkün.
Warframe ile Uyumlu iPhone Telefonlar
- iPhone XS & XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
Warframe ile Uyumlu iPad'ler
- iPad Mini (6. nesil)
- iPad Air (4. nesil)
- iPad Air (5. nesil)
- iPad (10. nesil)
- iPad Pro 11 inç (1. nesil)
- iPad Pro 11 inç (2. nesil)
- iPad Pro 11 inç (3. nesil)
- iPad Pro 11 inç (4. nesil)
- iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)
- iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)
- iPad Pro 12,9 inç (5. nesil)
- iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)
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