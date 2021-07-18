Warframe Mobil Platformlara Geliyor!

Digital Extremes, TenneCon etkinliği esnasında Warframe ile ilgili oldukça önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Geliştirici ve yayıncı Digital Extremes tarafından yapılan duyuru ile birlikte Warframe mobil sürümünün çok yakında çıkacağı belli oldu. Şirket ayrıca oyuna ilişkin bazı bilgiler de paylaştı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Warframe Mobil Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

The Darkness II, BioShock, Homefront, Unreal Tournament 2003 gibi başarılı video oyunlarının geliştirme sürecinde yer alan Digital Extremes, TenneCon etkinliği esnasında Warframe oyunu ile ilgili oyuncuları sevindiren bir duyuru yaptı.

Kanada merkezli oyun stüdyosu, popüler video oyununun mobil sürümü üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şu anda geliştirme aşamasında olan mobil yapıma ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü oyunun nasıl bir oynanışa ve grafiklere sahip olacağı bilinmiyor. Ayrıca oyunun çıkış tarihi de henüz belli değil.

Digital Extremes, Warframe isimli başarılı oyunun çapraz platform desteğine sahip olacağı duyuruldu. Aktarılan bilgilere göre PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve mobil cihazlardaki tüm oyuncular birlikte oynayabilecek. Ek olarak çapraz kaydetme özelliğinin de ekleneceği belirtildi.

TenneCon etkinliği esnasında çapraz platform desteğine dair bir tanıtım videosu da yayımlandı. 35 saniye uzunluğundaki video, 40 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. 2500 beğeni sayısına ulaşan videoya 460'den fazla yorum yapıldı. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Warframe Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)

İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+

Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli ekran kartı

RAM: 4 GB RAM

Depolama Alanı: 35 GB kullanılabilir alan

İnternet: Genişbant internet bağlantısı

İlk olarak 2013 yılında PC ve PlayStation 4 platformlarına çıkışını gerçekleştiren Warframe, 2 Eylül 2014 tarihinde Xbox One platformuna çıktı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından sevilen video oyunu, yeni nesil oyun konsolları üzerinden de oynanabiliyor.

Başarılı video oyunu Warframe'in Android ve iOS platformlarına gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.