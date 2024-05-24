Epic Games'te Sürpriz Bir Oyun Daha Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ederken, bazı dönemlerde o hafta farklı birkaç oyun daha kısa süreliğine ücretsiz dağıtılmaya başlayabiliyor. Bu hafta da tam olarak böyle bir döneme denk geldik.

Bu hafta 340 TL'lik Farming Simulator 22 oyununun ücretsiz dağıtıldığı Epic Games'te bir diğer ücretsiz olan oyun ise Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. 4X strateji oyunu olan Warhammer 40,000, normalde 69 TL'ye listeleniyor.

Ücretsiz Warhammer 40,000: Gladius Nasıl Alınır?

Warhammer Kafatasları Festivali kapsamında Epic Games'te kısa süreliğine ücretsiz olan oyun, oyuncular tarafından oldukça beğeniliyor. Özellikle strateji odaklı savaş oyunu sevenler için saatlerce oynanabilecek bir oyun.

Epic Games sayesinde de şu an ücretsiz erişim sağlanan oyun, ekstra hiçbir ücret ödenmeden oynanaibliyor. Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'ı ücretsiz alabilmek için Epic Games Store'daki oyun sayfasına girmek ve hesabınızla giriş yaptıktan sonra "Al" butonuna basarak satın alabilirsiniz.

Bu kampanya 30 Mayıs Perşembe, Türkiye saati ile 20:00'a kadar devam ediyor olacak. Yani bu oyunu ücretsiz edinmek için tam olarak 1 haftalık süre tanınıyor.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Fragmanı