Warhammer 40k Devasa İki Güncelleme İçin Tek Kuruş Almayacak
Warhammer 40K: Space Marine 2, büyük güncellemelerle geri dönüyor. Yeni içerikler arasında "Siege Mod" denilen yeni bir oyun modu bulunuyor.
Geçen yıl piyasaya sürüldüğünde en çok ses getiren üçüncü şahıs nişancı oyunlarından biri olarak kayıtlara geçen Warhammer 40K: Space Marine 2, büyük iki güncellemeyi ücretsiz bir şekilde oyuncuların beğenisine sunacak.
Saber Interactive ve Focus Entertainment ortaklığında geliştirilen oyun, çıkışıyla birlikte hem tek oyunculu senaryo tarafında hem de çevrim içi modlarıyla oyunculardan tam not almıştı. Ama asıl beklenen şey, Kuşatma Modu olarak geçen "Siege Mode" olmuştu. Şimdi oyuncuları mutlu edecek bir haberle geliyor.
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Warhammer Kuşatma Modu
Warhammer: Skulls canlı yayınında yapılan tanıtımda söylendiğine göre oyuna yeni Siege Mode yani Kuşatma Modu geliyor. Bu modde üç kişilik takımlar belli bölgeleri savunacak ve bu bölgelere binlerce Tyranid akın edecek. Oyuncular burada hayatta kalmaya çalışacak. Modun fragmanında dev yaratıkların akın akın bölgelere gittiği görüldü. Haritanın bir bölgesinde destek gücü olarak Dreadnought'ların geldiği de gözden kaçmadı.
Bu modun amacı bir görev tamamlamak değil. Sadece savaşıp hayatta kalmak üzerine kurulu.
Season Pass Kozmetik Paketi
Savaş alanında şık görünmek isteyen oyuncular, Season Pass sahibi olmaları halinde iki kozmetik paketi almaya hak kazanacak. Warhammer evrenindeki o destansı atmosferi yeniden hissettirecek olan bu güncelleme 26 Haziran'da çıkış yapacak.
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Warhammer 40K: Space Marine 2 güncelleme fragmanı: