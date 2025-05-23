Warzone'un Kapanma Sebebi Belli Oldu: CoD Mobile Kadar Kazandırmıyor

Geçtiğimiz günlerde Warzone Mobile oyununu Google Play ve App Store'dan sessizce kaldıran Activision; bu kararın arkasında oyuncuların ilgisizliği olduğunu savundu. Oyun 18 Mayıs'ta mağazalardan çekilirken oyunu evvelden indirmiş olan oyuncular için sunucular halen açık tutuluyor. Ancak bundan sonra güncelleme, yeni sezonlar ve içerikler olmayacak.

Activision her ne kadar oyuncuların ilgisizliğinden ötürü oyunu kapatma kararı aldığını söylese de veriler aksini kanıtladı. Çünkü oyun çıkmadan önce 45 milyondan fazla oyuncu ön kayıt yaptırmıştı. Mesele sadece ilgi değil, dönüp dolaşıp paraya geliyor.

CoD Mobile 1 Ayda Daha Fazla Kazandırıyor

Gelir tablosu çok net. Warzone Mobile bir yılda sadece 17 milyon dolarlık gelir getirirken CoD Mobile bu rakamı sadece Nisan 2025'te kazandırdı. CoD Mobile, Kasım 2024'ten itibaren 1 milyar indirmeyi geride bırakarak Call of Duty tarihinin en fazla indirilen oyunu olarak kayıtlara geçti.

AppMagic verilerine göre Warzone Mobile çıkışının ilk dört gününde 1.4 milyon dolarlık bir açılış yaptıysa da sonradan işleri toparlayamadı. Temmuz 2023'te açıklanan verilere göre oyun, 3 milyar doları aşan geliriyle serinin toplam etkileşiminin yarısını oluşturuyor. Yani Activision'ın mobilde parlayan yıldızı hâlâ CoD Mobile.

Microsoft Mobil Oyunları Kaldırmayacak

Microsoft tarafı ise bu durumdan pek etkilenmedi. Warzone Mobile'ın başarısızlığı, onların mobil planlarını rafa kaldıracak kadar önemli değil. The Game Business'a göre Microsoft, mobil pazarın hâlâ büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyor ve konsolun yaygın olmadığı pazarlarda büyümek için bu alana yatırım yapmaya kararlı.