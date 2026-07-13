Çok Sürükleyici FPS Oyununda Dev İndirim: Neredeyse Bedava Oldu!
Steam kısa bir süre önce popüler bir FPS oyununda büyük bir indirime gitti. Oyun bu kampanyayla birlikte neredeyse bedava oldu. İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam, Warhammer: Vermintide 2'nin fiyatında yüzde 90'lık bir indirime gitti.
- Yapımın fiyat etiketi bu kampanyayla birlikte 14,99 dolardan (704 TL) 1,49 dolara (70 TL) kadar geriledi.
- Bu kampanyanın 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtelim.
Warhammer: Vermintide 2 için Steam'de yeni bir indirim kampanyası başlatıldı. Oyunun fiyatı bu kapsamda büyük oranda düştü. Peki bu indirim sonucunda yapımın fiyatı ne kadara düştü? İşte merak edilen detaylar!
Warhammer: Vermintide 2 Steam'de Kaç TL Oldu?
Steam, Warhammer: Vermintide 2'nin fiyatında yüzde 90'lık bir indirime gitti. Yapımın fiyat etiketi bu kampanyayla birlikte 14,99 dolardan (704 TL) 1,49 dolara (70 TL) kadar geriledi. Ek olarak bu kampanyanın 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtelim.
Warhammer: Vermintide 2 Xbox'ta Kaç TL?
Warhammer: Vermintide 2'nin fiyatı Xbox'ta da fazlasıyla ucuz. Bu kapsamda oyunu platformdan 65 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Yapımı oynayabilmek için tek seçenek bu da değil. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa herhangi bir ücret ödemeden oyuna erişebiliyorsunuz.
Warhammer: Vermintide 2 PlayStation'da Kaç TL?
Warhammer: Vermintide 2'nin PlayStation sürümünde de benzer bir indirim söz konusu. Bu kapsamda yapımı 16 Temmuz'a kadar 1.299 TL yerine 259,80 TL'den satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa ücret ödemeden oynama imkanınız da var.
Warhammer: Vermintide 2 Nasıl Bir Oyun?
Warhammer: Vermintide 2, 2018'de piyasaya sürülen birinci şahıs aksiyon ve yakın dövüş oyunu diyebiliriz. Kıyamet günlerinde hayatta kalmaya çalışan beş kahramandan birini yönettiğiniz bu yapımda seviye atlayıp karakterinize yeni ekipmanlar diziyorsunuz. Ardından Helmgart bölgesindeki sıçan adamlar sürüsü ve kaos ordularıyla savaşıp dünyayı bu istiladan kurtarmaya çalışıyorsunuz.
Warhammer: Vermintide 2 Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
- İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
- İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 veya ATI Radeon R9 serisi
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu
Warhammer: Vermintide 2'yi daha önce deneme şansım olmadı. Ancak serinin Warhammer 40,000: Darktide isimli oyununu oynamıştım ve gerçekten beğenmiştim. Açıkcası Warhammer serisinin oyunseverleri çok fazla hayal kırıklığına uğratacağını düşünmüyorum. Bu nedenle hazır indirimdeyken Warhammer: Vermintide 2'yi satın alıp denemenizi öneriyorum.