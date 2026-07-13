Bu Oyun Telefonu Isınma Sorununu Ortadan Kaldırıyor! 12 GB RAM'i Var

Nubia, Neo 5 GT Special Edition'ı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz belli değil. Özel sürüm, sıvı soğutma ve hava soğutmayı bir araya getiren AquaCore isimli bir soğutma sistemi bulunuyor. Bu sistem, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalmasını sağlıyor. Bu arada standart sürümde yalnızca dahili bir fan bulunuyor.

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

1224 x 2720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.210 mAh

6.210 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MyOS 16

Android 16 tabanlı MyOS 16 Soğutma Sistemi: Sıvı soğutma ve hava soğutmayı bir araya getiren AquaCore çift aktif soğutma sistemi

Sıvı soğutma ve hava soğutmayı bir araya getiren AquaCore çift aktif soğutma sistemi Parmak İzi Sensörü: Ekran altında parmak izi sensörü

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia Neo 5 GT Special Edition, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileem hızı ve 4.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Bu arada AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Nubia Neo 3 GT'de 6,8 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık mevcut.

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın İşlemcisi Nasıl?

Neo 5 GT Special Edition'da Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, son yılların en başarılı battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. Söz konusu işlemcinin Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'nin standart sürümünde de tercih edildiğini belirtelim.

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeiynde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Neo 3 GT'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın Bataryası Kaç mah?

Android 16 tabanlı MyOS 16'ya sahip Neo 5 GT Special Edition'da 6.210 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 12 GB RAM ile birlikte gelen telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada önceki modelde 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Nubia Neo 5 GT Special Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Nubia Neo 5G, Nubia Air, Nubia Z80 Ultra ve Nubia Music dahil olmak üzere Nubia'nın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Neo 5 GT Special Edition'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nubia Neo 5 GT için 399 euro (21.462 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda özel sürümün 420 euro (22.588 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 45 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Nubia Neo 5 GT Special Edition'ın çift aktif soğutma sistemi dikkatimi çekti. Bu sistem, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalması sağlanacak. Böylece sıcaklık kaynaklı performans düşüşü yaşanmayacak. Bu da saatlerce telefonun üst düzey performans sergilemesine olanak tanıyacak.

AMOLED ekranın oyun oynamayı ve film izlemeyi çok keyifli hâle getirdiğini de belirteyim. Bunun nedeni ise hem bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi hem de çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı da büyük bir avantaj çünkü bu sayede akıcı ekran bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin daha akıcı bir oyun deneyimi sağlanıyor.