iQOO'dan Amiral Gemilerini İşsiz Bırakacak Telefon Geliyor!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iQOO 15'in devam modeli çok yakında çıkış yapacak. iQOO 16 selefi gibi amiral gemisi seviyesinde özellikler sunacak. Son gelişmeler akıllı telefonun işlemci ve batarya özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iQOO 16 İşlemcisi Ne Olacak?

Digital Chat Station'a göre iQOO 16'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığından neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak bugüne dek gelen raporlara göre donanım 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilecek.

Bunu biraz daha açarsak işlemcilerdeki nm (nanometre) değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör yerleştirilebiliyor. Bu da yonga setlerinin işlem gücü ve verimliliğini artıran çok önemli bir etken. Kısacası Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 3 nm mimarili selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten daha verimli ve daha yüksek performansta çalışacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Genshin Impact’te ortalama 60 FPS ve Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında çalıştırabiliyor. Bu kapsamda yeni işlemci daha güçlü olacağından oyun performansında bu seviyelerin daha da üzerine çıkacak gibi görünüyor.

iQOO 16 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere mevcut iQOO 15'te 7.000 mAh'lik bir batarya bulunuyordu. İddialara göre iQOO 16'da 8.500 mAh'lik bir pile yer verilecek. Yani arada 1.500 mAh'lik bir fark olacak. Bunun üzerine Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun daha verimli olacağını düşündüğümüzde yeni modelin batarya ömrü bir önceki nesilden daha uzun olacağını söyleyebiliriz.

Maalesef şu anda akıllı telefonun şarj hızlarıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Burada selefinin 100W kablolu ve 40W kablosuz şarj olduğunu biliyoruz. Muhtemelen yeni modelde de minimum 100W şarj hızları desteklenecek.

iQOO 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: Özel panel malzemesine sahip ultra yüksek yenileme hızlı 2K düz ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Grafik işlemci: Oyun performansını artıran özel yonga

Biyometrik güvenlik: Ekrana entegre 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Koruma sertifikası: IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık

Bağlantı: USB 3.2 desteği

Batarya: 8500 mAh

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 16'nın tanıtım tarihini henüz bilmiyoruz. iQOO 15 ise geçen yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Yüksek ihtimalle yeni telefon selefinin tanıtım takvimi takip edecek. Yani iQOO 16'nın bu yılın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulduğunu görebiliriz. Öte yandan ülkemizde iQOO'nun ürünlerini çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO 16 Türkiye'de satışa çıkmayabilir.

iQOO 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası iQOO 16'nın 5.000 yuan (34.735 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağı yönünde. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğimizde 70.450 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Daha önce hiç iQOO telefonu kullanma şansım olmadı. Ancak çevremden bu markayla ilgili olumlu şeyler duyduğumu söyleyebilirim. Bununla birlikte ürünün sızdırılan özellikleri gerçekten etkileyici. Özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi mobil pazardaki tüm oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde çalıştıracak diyebilirim. Ek olarak büyük bataryası sayesinde de telefonunuzu gün içerisinde sürekli şarja takmak zorunda kalmayacaksınız.