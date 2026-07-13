Geely Galaxy TT Ultra Tanıtıldı! 0'dan 100'e 3,8 Saniyede Ulaşıyor

Geely Galaxy TT Ultra resmen tanıtıldı. Yeni otomobil, düşük hızlanma süresi, ideal menzil değerleri ve gelişmiş sürücü destek sistemi ile birlikte ön plana çıkıyor. Yüksek performans sunacak şekilde tasarlanan bu otomobil, tasarım tarafında da otomobil tutkunlarının beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor.

Geely Galaxy TT Ultra'nın Özellikleri Neler?

Boyutlar: 4.999 mm uzunluk, 1.919 mm genişlik, 1.479 mm yükseklik

4.999 mm uzunluk, 1.919 mm genişlik, 1.479 mm yükseklik Aks Mesafesi: 2.920 mm

2.920 mm Hava Sürtünme Katsayısı: 0.22 Cd

0.22 Cd Motor Tipi: Çift motorlu, dört tekerlekten çekişli

Çift motorlu, dört tekerlekten çekişli Ön Motor Gücü: 180 kW (245 beygir)

180 kW (245 beygir) Arka Motor Gücü: 245 kW (333 beygir)

245 kW (333 beygir) Toplam Sistem Gücü: 425 kW (578 beygir gücü)

425 kW (578 beygir gücü) 0-100 km/s Hızlanma Süres: 3,8 saniye

3,8 saniye Maksimum Hız: 210 km/sa

210 km/sa Boost Modu: Direksiyon üzerindeki özel boost modu düğmesi ile 20 saniye boyunca yüksek hıza ulaşma imkânı

Direksiyon üzerindeki özel boost modu düğmesi ile 20 saniye boyunca yüksek hıza ulaşma imkânı Batarya Tipi: CATL üretimi Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya

CATL üretimi Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya Batarya Kapasitesi: 75.2 kWh

75.2 kWh Altyapı: 800V mimari

800V mimari Maksimum Sürüş Menzili: CLTC standartlarına göre 650 km

CLTC standartlarına göre 650 km Sürüş Destek Sistemi: Qianli Haohan H7 gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS)

Qianli Haohan H7 gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) Sensör: Tavana entegre LiDAR sensörü

Geely Galaxy TT Ultra Ne Kadar Güç Sunuyor?

800 voltluk sistemle birlikte gelen Geely Galaxy TT Ultra, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bir model olarak sürücülerin karşısına çıkacak. 180 kW (245 beygir) güç üreten ön motor ve 245 kW (333 beygir) güç üreten arka motor dahil olmak üzere toplamda 425 kW (578 beygir) güç sunuyor.

Geely Galaxy TT Ultra Ne Kadar Sürede Hızlanıyor?

Yeni araba, çift motorla donatılması sayesinde oldukça kısa sürede hızlanabiliyor. Toplamda 578 beygir üreten ön ve arka motorlar sayesinde araç 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3,8 saniyede ulaşabiliyor. Arabanın maksimum hızı ise 210 km/sa olarak belirlenmiş durumda. Dahası, boost modu da mevcut. Bu özellik kullanıldığında hız konusunda 20 saniye boyunca tam performansa ulaşabiliyor.

Geely Galaxy TT Ultra Ne Kadar Menzil Sağlıyor?

Geely Galaxy TT Ultra, CATL tarafından üretilen 75.2 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya ile geliyor. Performans odaklı bu Ultra sürüm, CLTC standartlarına göre 650 kilometre menzil sunuyor. Tabii, Türkiye ve Avrupa'da bize daha uygun sonuç verdiği için WLTP standartlarını tercih ediyoruz. Bu bağlamda aracın bugün Türkiye yollarına çıkması hâlinde sunacağı menzil değerinin 520 kilometre civarı olacağını söyleyebiliriz.

Geely Galaxy TT Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi SU7 gibi çok güçlü elektrikli sedan modellerine rakip olarak konumlandırılan Geely Galaxy TT Ultra'nın fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı fakat Xiaomi SU7 Max için 303.900 yuan (2 milyon 111 bin 120 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu araçla benzer performans sunacağını göz önüne alacak olursak Galaxy TT Ultra'nın da fiyatının 250 bin ila 270 bin yuan (1 milyyon 736 bin 827 TL - 1 milyon 875 bin 773 TL) civarında olabileceğini söyleyebiliriz.

Geely Galaxy TT Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Geely'nin yeniden Türkiye'ye döneceğine yönelik söylentiler ortaya çıksa da bunun yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor. Öte yandan Çin menşeli araçlar için karşılanması gereken şartları da göz önüne alırsak Galaxy TT Ultra'nın en azından yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması da pek olası durmuyor.

Editörün Yorumu

Bana göre Geely Galaxy TT Ultra, 578 beygirlik gücü ve 3,8 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması gibi performans verileri ile oldukça ilgi çekici görünüyor. Menzil değerini de oldukça yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Türkiye yollarına göre ele aldığımızda bile bu durum değişmiyor. Fiyatı da eğer uygun olursa pazarda oldukça ilgi gören bir model hâline gelebilir.