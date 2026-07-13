Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda: 7 İnç Ekranı ve Güçlü İşlemcisi Var!

Xiaomi kısa bir süre içerisinde orta segmente hitap eden Redmi Note 17 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Güvenilir kaynaklar, son olarak serinin teknik özelliklerini sızdırdı. Peki Redmi Note 17'nin özellikleri neler olacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080p

Ekran Paneli: OLED

Ekran Parlaklığı: 1200 - 1800 nit

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Batarya Kapasitesi: 8000mAh

Kablolu Şarj Hızı: 45W

Kablolu Ters Şarj Hızı: 22.5W

Ana Kamera: 50MP

Parmak İzi Sensörü: Kısa odaklı optik ekran içi

Dayanıklılık Sertifikası: IP65

Çerçeve Malzemesi: Plastik

Redmi Note 17 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17'de 7 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlük sunan OLED ekran mevcut olacak. Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edecek. Ek olarak OLED paneli ise LCD ile karşılaştırıldığında daha canlı renkler sunabiliyor.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Redmi Note 15'te 6,77 inç boyutlarında, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel tercih edilmişti. Yani yeni model selefinden daha büyük bir ekranla karşımzıa çıkacak.

Redmi Note 17 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti bulunacak. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak işlemcilerin üretim teknolojilerindeki nm (nanometre) değeri ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Örneğin 4 nm destekli bir yonga seti 5 nm mimarili bir işlemciden daha verimli ve daha yüksek performansta çalışıyor. Bir önceki nesilde ise Snapdragon 6 Gen 3 kullanılmıştı.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile'ı 71 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı 87 FPS'te ve Mobile Legends: Bang Bang'i 116 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Bu da işlemcinin oyunlarda en ufak bir sıkıntı yaşamadığı şeklinde yorumlanabilir.

Redmi Note 17 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera mevcut olacak. Maalesef şu anda diğer sensörün çözünürlüğüyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Selefinde ise 108 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı sensörü karşımıza çıkmıştı. Yeni model bu doğrultuda kamera performansında bir önceki neslin biraz daha gerisinde olacak.

Redmi Note 17 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın 8.000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği söyleniyor. Selefinde 5.520 mAh'lik bir bataryanın bulunduğunu düşündüğümüzde yeni modelin pilinin daha uzun dayanacağını söyleyebiliriz. Öte yandan cihazın 45W şarj hızlarını destekleyeceğini de belirtelim.

Redmi Note 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Redmi Note 17, 14 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bir önceki nesil ise geçen yılın aralık ayında piyasaya sürülmüştü. Buradan yeni telefonun beklenenden daha erken bir tarihte satışa çıkacağını anlayabiliriz.

Redmi Note 17 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 15 an itibariyla çeşitli e-ticaret platformlarından 15.998 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Maalesef Redmi Note 17'nin ne kadardan satılacağını ise şimdilik bilmiyoruz. Ancak selefinin satış fiyatını dikkate alırsak 17 ila 20.000 TL arasında bir fiyatla raflardaki yerini almasını bekliyoruz. Son olarak bir önceki nesil ülkemizde satıldığından yeni telefon da Türkiye'de satışa çıkacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 yarın tanıtılacak. Bu son gelişmeyle birlikte modelin tüm teknik özellikleri lansman öncesinde belli oldu diyebiliriz. Şu anda bilinmeyen tek şey ise telefonun fiyat etiketi. Ancak tahminlerime göre cihaz 17 ila 20.000 TL civarı bir fiyatla gelebilir. Genel teknik özelliklerine baktığımda şarjı uzun giden, oyunları akıcı çalıştıran ve ortalama üzeri ekrana sahip bir model olduğunu söyleyebilirim.