Warner Bros. Games'ten Yeni Harry Potter Oyunu Geliyor

Warner Bros. Games, Harry Potter evrenini yeniden canlandırma projesine yeni bir oyunla katılıyor. Bugün yapılan duyuruda Harry Potter: Quidditch Champions isimli yeni bir oyunun geleceği açıklandı.

Yakın zamanda çıkan Hogwarts Legacy'den farklı bir oyun olacak olan Harry Potter: Quidditch Champions, çok oyunculu olarak tasarlandı.

Oyunun Test Aşaması İçin Kayıtlar Açıldı

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

2023'e damgasını vuran oyunlardan olan Hogwarts Legacy'nin ardından arka arkaya Harry Potter projeleri duymaya başlamıştık. Yakın zamanda HBO tarafından üstlenilen Harry Potter dizi uyarlamasının ardından bir bomba da Warner Bros. Games'den geldi.

Warner Bros. Games'in yaptığı açıklamada, "Tüm vuruculara, kovalayıcılara, bekçilere ve arayıcılara sesleniyorum! Harry Potter: Quidditch Champions sınırlı oyun testi şimdi yayında!" sözleri yer aldı.

Oyunun duyurulmasıyla birlikte "Hogwarts Legacy'de neden Quidditch modu yok?" sorusu da cevap buldu. Anlaşılan Warner Bros. Games, kendi Quidditch oyununu yapmak istediği için anlaşmaya böyle bir madde dahil etmiş.

Harry Potter: Quidditch Champions, çok oyunculu olarak PC ve konsollar için çıkış yapacak. Oyunun yapım sürecini ise Fractured Lands isimli battle royal oyun tecrübesiyle tanıdığımız Unbroken Studios üstlenmiş durumda.

Henüz oyunun çıkış tarihi belli değil. Eğer 21-22 Nisan tarihlerinde başlayacak sınırlı test sürecine katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.