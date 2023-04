Warner Bros. Games'ten Yeni Harry Potter Oyunu Geliyor

Warner Bros. Games, Harry Potter evrenini yeniden canlandırma projesine yeni bir oyunla katılıyor. Bugün yapılan duyuruda Harry Potter: Quidditch Champions isimli yeni bir oyunun geleceği açıklandı.

Yakın zamanda çıkan Hogwarts Legacy'den farklı bir oyun olacak olan Harry Potter: Quidditch Champions, çok oyunculu olarak tasarlandı.

