Harry Potter'ın Yapımcısı, Türk Futbolcuya Dava Açtı!

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun yıllardır taraftarların sevgisini kazanan gol sevinci, uluslararası bir tartışmanın merkezine oturdu. Aktürkoğlu’nun ikonik kutlaması, dünyanın en büyük medya şirketlerinden Warner Bros’un dikkatini çekti ve beklenmedik bir hukuki sürecin fitilini ateşledi. İşte ayrıntılar...

Aktürkoğlu'nun Gol Sevinci Mahkemeye Taşındı

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Warner Bros, futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun “Harry Potter” ticari markalarını izinsiz şekilde kullandığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Fenerbahçe ve Türkiye millî takımının yıldızı, attığı gollerin ardından görünmez bir asa ile büyü yapıyormuş gibi gerçekleştirdiği sevinciyle tanınıyor.

Hatta bu ikonik kutlama nedeniyle taraftarlar ona “Harry Potter” lakabını takmış olsa da görünüşe bakılırsa bu durum Warner Bros’un dikkatini çekmiş durumda.

ABD’li medya devi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede Aktürkoğlu’nun maçlar sırasında “Harry Potter” evrenine ait görsel ve işitsel öğelere izinsiz şekilde atıfta bulunduğunu öne sürdü. Şirket “Harry Potter”, “Hogwarts” ve “Gryffindor” gibi markaların Türk Patent ve Marka Kurumu’nda kendilerine ait olduğunu, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerden ibaret olmadığını belirtti.

Kerem Aktürkoğlu ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.