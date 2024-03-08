Dijital Dünyanın Tehlikeleri Sinemaya Taşınıyor: Watch Dogs Filmi Yolda

Oyunlardan uyarlanan film ve dizilerin sayısı her geçen gün artıyor. Mortal Kombat, Assasin's Creed ve Warcraft gibi popüler yapımların ardından listeye bir yenisi daha ekleniyor. Yapılan açıklamaya göre Ubisoft'un sevilen video oyunu serisi Watch Dogs'un film uyarlaması için çalışmalar başladı. Filmin yapımcılığını Ubisoft ve Sony üstlenecek. İşte ayrıntılar...

Watch Dogs Film Oluyor! Oyuncular Belli Olmaya Başladı

Filmin konusunun oyunun ilk versiyonundan uyarlanması bekleniyor. Hikaye, Aiden Pearce adında bir hacker'ın, Chicago şehrini kontrol eden dijital altyapıyı hackleyerek yozlaşmış bir sistemi açığa çıkarmasını konu alıyor. Bildiğiniz üzere genellikle oyun uyarlamaları pek de başarılı yapımlar olmuyor. Ancak bu konuda işini şansa bırakmak istemeyen Ubisoft ve Sony, tecrübeli isimlerle çalışıyor.

Örneğin filmin senaryosu, tecrübeli bir isim olan olan Christie LeBlanc tarafından ele alınıyor. Filmin yönetmenliğini, ödüllü Fransız gerilim yönetmeni Mathieu Turi üstlenecek. Bilinen ilk başrol ise Sophie Wilde. Her ne kadar oyunlar genellikle bir hikaye ile etkileşime geçmek yeterli olsa da yapımcılar orijinal bir hikaye oluşturmak yerine uyarlama işleri daha mantıklı buluyor.

Bunun da temel nedeni elbette ki oturmuş hayran kitlesi. Örneğin Oyun, Watch Dogs serisi bugüne kadar 50 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı ve büyük bir başarıya ulaştı. Her ne kadar seri efsane oyunlar arasında anılmasa da bu başarı bile filmin adını duyurması ve gişede iyi bir başlangıç yapması için yeterli.

Ancak geçmişte Assasin's Creed filminde bunun bile yeterli olmadğını gördük. Bu nedenle Ubisoft'un daha dikkatli olacağını söylemekte yarar var.