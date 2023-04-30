watchOS Tasarımı Değişiyor: İşte Yenilikler

Apple Watch, bir süredir özellike arayüz tasarımı konusunda iPhone ve iPad'lerin gerisinde kalmış gibi görünüyordu. Ancak iddialara göre watchOS 10 ile birlikte kullanıcıları bazı arayüz değişiklikleri bekliyor.

Apple duyumcusu Mark Gurman, watchOS 10 ile birlikte iOS'ta görmeye alıştığımız widget'lar akıllı saatlere de eklenecek.

watchOS 10 WWDC 2023'te Tanıtılacak

Apple Watch'lar modellerin gelişmesine rağmen hala kullanıcıları tatmin eden, Apple seviyesinde hissettiren bir arayüz tasarımına kavuşamadı. Bu noktada firmanın en büyük atılımı, iOS'ta aşina olduğumuz widget sistemini akıllı saatlere eklemek gibi görünüyor.

Yeni arayüz değişiklikleriyle birlikte farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak, widget verilerini takip etmek kolaylaşacak. Öte yandan widget sistemi daha rahat bir şekilde düzenlenebilecek. Widget güncellemeleri arasında fiziksel buton ile birlikte yeni atamaların da ekleneceği söyleniyor.

Avrupa'da iOS App Store'u kullanan 100 milyon insan varken Apple Watch App Store sadece 1 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bu durumda uygulama geliştiriciler, Apple Watch için özel tasarım üretmek istemiyor. Arayüz değişikliklerinin özellikle geliştiriciler bazında büyük bir artış sağlayacağı düşünülüyor.