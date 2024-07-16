Wattpad'e Erişilemiyor: Wattpad'e Erişim Engeli mi Geldi?

İnsanların gerek hikâyeler yazabildiği gerek başkalarının yazdığı hikâyeleri okuyabildiği popüler platform Wattpad'e Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz saatlerde gelen karar doğrultusunda erişime kapatılan Wattpad, özellikle son 10 yılda ülkemizde en çok kullanılan platformlardan biriydi. Globalde de oldukça kullanılan platform, birçok yazarın da bir şeyler karalamaya ilk kez başladığı platform olma önemi taşıyordu.

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin verdiği karar doğrultusunda erişim engeli getirilen Wattpad için bu kararın 12 Temmuz'da onaylandığı görülüyor.

Wattpad Erişim Engeli Nedeni Ne?

wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

Şimdilik kararın nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmış değil ancak yetkili mercilerden açıklama geldiği takdirde sizlerle paylaşacağız. Bu süreçte Wattpad benzeri uygulamalar arıyorsanız hemen aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.