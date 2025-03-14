Waymo'nun Sürücüsüz Araçları Ehliyet Sınavından Kopyayla Mı Geçtiniz Dedirtti

San Francisco'nun dar sokakları, sürücüsüz araçlar için tam bir sınav alanına dönüştü. Özellikle Waymo'nun şehirde dolaşan 300'den fazla otonom aracı, geçen yıl 589 park cezası yiyerek rekor kırdı. Şirket her ne kadar "biz kurallara uyuyoruz" diye açıklama yapsa da şu ana kadar 65 bin dolar ceza ödediler. Peki bu robotlar niçin devamlı olarak ceza yiyor? Aslında robotların trafikte yaptığı "pratik" hatalar, bizim günlük hayatımızda yaptığımız hatalarla aynı.

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Waymo'nun geliştirdiği araçlar yolcu taşıma hususunda uzmanlar. Ama park etmek konusunda o kadar da "insan seviyesinde" olduklarını söyleyemeyiz.

İnsan Mantığıyla Hataya Düşüyorlar

Waymo'nun sürücüsüz araçları, yolcu taşıma konusunda uzman olsa da park etme becerisi henüz insanların seviyesinde değil. Washington Post'un şehir kayıtlarına dayandırdığı habere göre, bu araçlar yasaklı bölgelerde durmaktan yol temizliği saatlerine uymamaya kadar birçok ihlalde bulunmuş. Ancak San Francisco'da park cezası yemek için özel bir çaba göstermeye luzüm yok; geçen yıl şehre 1,2 milyon ceza yağdı ve Waymo'nun robotları da bu kaostan nasibini aldı.

Waymo'nun sözcüsü, araçların karar alma mekanizmalarının insan mantığına benzediğini itiraf ediyor ve şöyle diyor:

Yolcuları güvenli ve konforlu bir şekilde indirmek için bazen kuralları esnetmek zorunda kalıyoruz.

Örneğin, yoğun bir ana cadde yerine yük boşaltma alanına park etmek veya istasyona uzak kalan bir aracın, mola vermek için geçici olarak yasaklı bölgeye çekilmesi gibi. İnsanların beş dakikalık iş deyip hemen girip çıkacakları yerlerin önüne araç bırakması gibi hataları robotlar da yapmaya başladı.

Teknolojik Bir Zaaf Mı?

Waymo, cezaların çözümü için araçları geliştirmeye devam ediyoruz dedi. Peki bu durum, sürücüsüz araçların "insani zaafları" mı yoksa "teknolojik bir eksiklik" mi? Uzmanlara göre ikisi de değil.

Otonom araçlar, trafikteki gerçek zamanlı esnekliği henüz tam anlamıyla öğrenemedi. Bir insan sürücü, polis görünce anında yer değiştirebilir veya tabelaları daha hızlı okuyabilir. Oysa Waymo'nun sistemleri, önceden programlanmış kurallar ve sensör verileriyle hareket ediyor. Yani göz kararıyla park etmek gibi bir lüksleri yok.

Peki sizce bu durum sürücüsüz teknolojinin geleceğini nasıl etkiler? Yorumlarda buluşalım.