Türkiye'nin En Zenginleri: Listede Selçuk Bayraktar da Var, Zirve İse Değişmedi

Forbes'un Nisan'daki küresel listesi öncesi ülkemizin en zengin iş insanları listesi açıklandı. Listeye göre bazı isimler servetlerine servet katarken, bazıları ise yerini korudu. Peki kim ne kadar kazandı?

Ülker Grubu'nun başındaki isim yine zirveden vazgeçmedi. Murat Ülker, "Türkiye'nin en zengini" unvanını kimseye kaptırmadı. Onu takip eden isimse 4,3 milyar dolarla inşaat ve enerji devi Cemil Kazancı oldu.

Üçüncülük sırasında ise ilginç bir rekabet vuku buldu: Eren Özmen ve Uğur Şahin, 4'er milyar dolarlık servetleriyle kürsüyü paylaştı. Uğur Şahin, pandemi döneminde eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısıyla sağlık sektörüne damgasını bırakmıştı. Eren Özmen ise Sierra Nevada Corporation ile ABD'nin federal müteahhitlerinden biri.

Türkiye'nin En Zenginleri Tam Liste — Mart 2025

Listenin tepesinde, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oturuyor. Diğer isimler ise şöyle:

Murat Ülker – 5,5 milyar dolar

– 5,5 milyar dolar Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar

Eren Özmen & Uğur Şahin – 4'er milyar dolar

& – 4'er milyar dolar Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar

İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar (listenin en zengin kadını)

Erman Ilıcak & Semahat Sevim Arsel – 3,1'er milyar dolar

– 3,1'er milyar dolar Ferit Faik Şahenk & Mustafa Rahmi Koç – 2,8'er milyar dolar

– 2,8'er milyar dolar Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar

Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar (Chobani'nin kurucusu)

Listede dikkat çeken bir diğer isimse Selçuk Bayraktar. Savunma sanayisindeki başarısıyla 1,8 milyar dolarlık servete ulaşan Bayraktar, abisi Haluk Bayraktar'la (1,6 milyar $) birlikte ilk kez milyarderler kulübüne adım atıyor.