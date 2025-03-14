Türkiye'nin En Zenginleri: Listede Selçuk Bayraktar da Var, Zirve İse Değişmedi
Forbes'un küresel listesi öncesi Türkiye'nin en zengin isimleri açıklandı. Zirvedeki isim yerini kimseye kaptırmazken, yeni isimler de listeye eklendendi.
Forbes'un Nisan'daki küresel listesi öncesi ülkemizin en zengin iş insanları listesi açıklandı. Listeye göre bazı isimler servetlerine servet katarken, bazıları ise yerini korudu. Peki kim ne kadar kazandı?
Ülker Grubu'nun başındaki isim yine zirveden vazgeçmedi. Murat Ülker, "Türkiye'nin en zengini" unvanını kimseye kaptırmadı. Onu takip eden isimse 4,3 milyar dolarla inşaat ve enerji devi Cemil Kazancı oldu.
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Üçüncülük sırasında ise ilginç bir rekabet vuku buldu: Eren Özmen ve Uğur Şahin, 4'er milyar dolarlık servetleriyle kürsüyü paylaştı. Uğur Şahin, pandemi döneminde eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısıyla sağlık sektörüne damgasını bırakmıştı. Eren Özmen ise Sierra Nevada Corporation ile ABD'nin federal müteahhitlerinden biri.
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Listenin tepesinde, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oturuyor. Diğer isimler ise şöyle:
- Murat Ülker – 5,5 milyar dolar
- Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar
- Eren Özmen & Uğur Şahin – 4'er milyar dolar
- Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar
- İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar (listenin en zengin kadını)
- Erman Ilıcak & Semahat Sevim Arsel – 3,1'er milyar dolar
- Ferit Faik Şahenk & Mustafa Rahmi Koç – 2,8'er milyar dolar
- Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar
- Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar
- Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar (Chobani'nin kurucusu)
Listede dikkat çeken bir diğer isimse Selçuk Bayraktar. Savunma sanayisindeki başarısıyla 1,8 milyar dolarlık servete ulaşan Bayraktar, abisi Haluk Bayraktar'la (1,6 milyar $) birlikte ilk kez milyarderler kulübüne adım atıyor.