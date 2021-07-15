Webhosting'de Veri İhlali: Binlerce Kredi Kartı Bilgisi Ele Geçirildi!

Webhosting veri ihlali ile gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), İstanbul merkezli hosting firmasında veri sızıntısı yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kredi kartı dahil olmak üzere birçok bilgi ele geçirildi. Veri sızıntısına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Webhosting Veri İhlali ile Karşı Karşıya Kaldı

İstanbul merkezli Webhosting isimli şirket veri sızıntı ile karşı karşıya kaldı. KVKK, Webhosting müşterilerini doğrudan ilgilendiren veri ihlali olayına ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre 3027 adet kredi kartı bilgisinin yanı sıra pek çok bilgi çalındı.

Yaşanan veri ihlalinin bir yazılım açığı nedeni ile gerçekleştiği tahmin ediliyor. İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği açıklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun web sitesinde yer alan açıklama şu şekilde: