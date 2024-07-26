WhatsApp Yeni Bir Başarıya Ulaştı: En Çok Zorlandığı Ülke!

WhatsApp dünya genelinde sahip olduğu 2 milyardan fazla kullanıcı ile yıllar önce SMS'i tahtından indirmiş olsa da, bazı bölgelerde zorlanıyor. Kullanıcı sayısını artırmakta zorlandığı bölgelerden birisinin doğduğu ülke ABD olması bunu ilk duyan birçok kişiyi şaşırtıyor.

WhatsApp ABD'de Aylık 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından WhatsApp ABD'de aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu bilgi doğrudan Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den geliyor. Eyalet bazında bakıldığında ise Los Angeles, New York, Miami ve Seattle kullanıcı sayısının en çok arttığı bölgeler oldu.

Bunun yanı sıra ABD'nin güneyinde "önemli bir büyüme" yaşadığını açıklayan WhatsApp, Teksas eyaletinde 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu vurguladı. Peki, WhatsApp'ın teknolojinin merkez üssü olarak görülen bu ülkede bu kadar zorlanmasının sebebi ne?

Bunlardan ilki, iMessage. Özellikle ülkemizde çok düşük bir kullanım oranına sahip olmasına rağmen ABD'de iMessage yaygın bir şekilde kullanılıyor. Facebook'un veri skandalları sonrasında birçok ABD'li kullanıcı WhatsApp yerine iMessage ile yoluna devam etme kararı aldı.

Apple'ın her geçen gün iMessage için yeni özellikler ile karşımıza çıkmasının ABD'deki WhatsApp kullanımını nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. iOS 18 ile yaygınlaşacak olan RCS mesajlaşma desteği, Android telefon sahiplerinin doğrudan iPhone kullanıcıları ile yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşmasının önünü açacak.