Türkiye'de X Premium Abonelik Ücretine Zam Geldi! Fiyatı Cep Yakıyor

X'in (eski adıyla Twitter) Premium abonelik ücreti ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler Premium ve Premium+ abonelik planlarına zam geldi. Bu zam ile birlikte ücretlerde önemli bir artış yaşandı.

X Premium ve Premium+ Ücreti Ne Kadar Oldu?

X'te Premium aboneliğinde "Temel", "Premium" ve "Premium+" olmak üzere üç farklı plan bulunuyor. Bu paketler, çeşitli avantajlar sunarak sosyal medya platformunda daha iyi bir deneyim elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

Temel abonelik planının aylık ücreti 56,25 TL'den 67,50 TL'ye, yıllık ücreti ise 49,84 TL'den 59,81 TL'ye (yıllık olarak faturalandığında 717,71 TL) yükseldi. Bu planda yer işareti klasörleri, öne çıkanlar sekmesi, gönderiyi düzenleme, daha uzun gönderi gibi bazı özellikler bulunuyor.

Premium abonelik planının aylık ücreti 150 TL'den 180 TL'ye, yıllık ücreti ise 130,83 TL'den 157 TL'ye (yıllık olarak faturalandığında 1.883,99 TL) yükseldi. Bu abonelik planı, Temel plandaki sunulan tüm özelliklerin yanı sıra gönderi yayınlayarak para kazanma, onay işareti, Grok'ta daha yüksek limit, içerik üreticisi abonelik dahil çeşitli avantajlar içeriyor.

Premium+ abonelik planının aylık ücreti 1.450 TL'den 1.740 TL'ye, yıllık ücreti ise 1.432 TL'den 1.193,33 TL'ye (yıllık olarak faturalandığında 17.184 TL) yükseldi. Bu abonelikte Premium'da sunulan tüm özelliklerin yanı sıra tamamen reklamsız hizmet, makale yazma ve Grok'ta en yüksek kullanım limiti gibi çeşitli avantajlar bulunuyor.