WhatsApp'tan Dikkat Çeken Yeni Özellik: "Alternatif Profil"

WhatsApp dünya çapında en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri. Birçoğumuz onu sadece arkadaşlarımız ve ailemizle kişisel iletişimimiz için değil, aynı zamanda iş arkadaşlarımız ve sektördeki meslektaşlarımızla iş iletişimi için de kullanıyoruz.

WhatsApp yetkilileri de bu kullanım yönelimlerinin farkında ve her iki ihtiyaca da hizmet etmek adına uygulamaya yeni özellikler getirmeye başladı. Şimdi ise bu doğrultuda WhatsApp, kullanıcıların diğer kullanıcılarla paylaştıkları alternatif bir profile sahip olmalarına izin vermek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından yakın tarihli bir beta sürümünde tespit edildiği üzere WhatsApp bir "alternatif profil" özelliği üzerinde çalışıyor.

Alternatif Profil Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Alternatif profil özelliği ile kullanıcılar, WhatsApp'ta kendilerini görüntüleyen diğer kişilere alternatif bir isim ve fotoğraf gösterme olanağına sahip olacak.

Birçok kullanıcı profil fotoğraflarını korumayı ve yalnızca telefonlarının kişi listesinde bulunan kişilere göstermeyi tercih ediyor. Kullanıcı tarafından telefonun kişi listesine kaydedilmemiş numaralara sahip diğer kişiler ise boş bir profil görüyor. Artık bu özellik sayesinde, bu diğer kişilere alternatif bir profil fotoğrafı ve isim gösterilebilecek.

Yeni özellik şu anda uygulamanın beta sürümünde test ediliyor ve çok yakında kararlı sürüme gelerek herkese açık bir şekilde kullanıma sunulacak.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.